Più di 4 000 persone riempiono le piazze | Chiediamo il reato di omicidio sul lavoro

lavoro che uccide, strage silenziosa e perpetua che unisce tutto il mondo: un morto ogni quattro secondi nel globo, tre al. 🔗 Bresciatoday.it - Più di 4.000 persone riempiono le piazze: "Chiediamo il reato di omicidio sul lavoro" I contratti in attesa di rinnovo, la piaga degli appalti e subappalti che condannano lavoratrici e lavoratori a una vita da dipendenti precari e privi di tutele. E poi ilche uccide, strage silenziosa e perpetua che unisce tutto il mondo: un morto ogni quattro secondi nel globo, tre al. 🔗 Bresciatoday.it

