Più cantautorato e meno rap al concerto del Primo maggio | Sanremo ha avuto ragione

concerto del Primo maggio quest'anno mette in vetrina il cantautorato a scapito del rap e prosegue la linea tracciata da Sanremo. 🔗 Ildelquest'anno mette in vetrina ila scapito del rap e prosegue la linea tracciata da. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

Parigi ancora più vicino a Monza, torna il treno che in meno di 7 ore da Milano porta in Francia - Il treno che collega Milano a Parigi torna in servizio. Il collegamento ripartirà il primo aprile, con servizio effettuato dal Frecciarossa 1.000 che offrirà quattro viaggio al giorno tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon. Il viaggio dura meno di sette ore e i biglietti possono essere... 🔗monzatoday.it

Più governabilità e meno inciampi. Come sarà la nuova legge elettorale secondo Balboni - Una cosa in maggioranza la danno per certa: la legge elettorale si farà entro la fine di questa legislatura. L’impianto di base sarebbe quello di un proporzionale, con liste apparentate e l’indicazione di un candidato premier. “Esattamente lo stesso modello che viene adottato nei comuni e nelle regioni. Una legge elettorale che dà garanzie di trasparenza e rimette al centro la volontà popolare”. Le trattative in maggioranza e con le opposizioni sono ancora in via di definizione ma senz’altro la proposta di revisione della legge elettorale passerà dalla Commissione Affari Costituzionali di ... 🔗formiche.net

Se ne parla anche su altri siti

Più cantautorato e meno rap al concerto del Primo maggio: Sanremo ha avuto ragione; Nayt non sarà di moda ma è uno che non cerca polemiche e sa rappare più di tanti altri; I 15 nuovi cantautori italiani che dovete assolutamente conoscere; Rkomi e l’ironia sulla sua pronuncia a Sanremo: “C’è stato una sorta di bullismo”. 🔗Cosa riportano altre fonti