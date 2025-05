Pistola coltelli tirapugni e passamontagna | bloccato dopo un inseguimento nel cuore di Riccione

Riccione che, in questi giorni festivi, ha predisposto un servizio rinforzato di controllo del territorio già affollato di turisti. Nella serata del 30 aprile sono stati predisposti posti di controllo nelle aree centrali della città. 🔗 Riminitoday.it - Pistola, coltelli, tirapugni e passamontagna: bloccato dopo un inseguimento nel cuore di Riccione Ponte del Primo maggio di intenso lavoro per la Municipale diche, in questi giorni festivi, ha predisposto un servizio rinforzato di controllo del territorio già affollato di turisti. Nella serata del 30 aprile sono stati predisposti posti di controllo nelle aree centrali della città. 🔗 Riminitoday.it

Su altri siti se ne discute

Imprenditore gira con una pistola automatica. In casa anche coltelli e tirapugni: denunciato - Porto Recanati (Macerata), 25 febbraio 2025 – Una pistola automatica, numerose armi bianche e oggetti atti ad offendere illecitamente detenuti. E’ quanto è stato sequestrato a un imprenditore dai finanzieri della Tenenza di Porto Recanati. Nel corso delle operazioni connesse all’avvio di un’attività di polizia economico-finanziaria, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno inizialmente rinvenuto e sottoposto a sequestro una pistola, munita di caricatore e munizioni, illecitamente portata sulla persona da un imprenditore. 🔗ilrestodelcarlino.it

Due 18enni aggrediti con bastoni e coltelli dal branco al Parco Noce Nero. Sarebbe spuntata pure una pistola - Reggio Emilia, 22 febbraio 2025 – Due ragazzi italiani di 18 anni sono stati aggrediti da un gruppo di giovani stranieri, composto da circa una decina di ragazzi, armati con mazze, bastoni e coltelli ieri pomeriggio intorno alle 18,30 presso il Parco Noce Nero, in zona Pappagnocca, nei pressi del cinema Rosebud. E sarebbe spuntata persino una pistola. Aggressione al parco Una delle vittime è stata portata al pronto soccorso in codice ‘giallo’ per una ferita presumibilmente da arma da taglio alla testa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Con passamontagna e pistola assaltano supermercato a San Giuliano: incastrati dai tatuaggi ai lati del collo - San Giuliano Milanese (Milano), 14 aprile 2025 – Hanno messo a segno una rapina in un supermercato di San Giuliano Milanese, con una pistola finta e il volto coperto da un passamontagna. Rintracciati dai carabinieri per i tatuaggi che uno dei due aveva a entrambi i lati del collo. Il colpo con passamontagna e pistola La rapina è avvenuta venerdì 11 aprile nel pomeriggio, a San Giuliano Milanese (Milano): secondo quanto ricostruito i due malviventi hanno fatto irruzione in un supermercato di via Trieste con il passamontagna e la pistola, facendosi consegnare dai dipendenti il denaro ... 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pistola, coltelli, tirapugni e passamontagna: bloccato dopo un inseguimento nel cuore di Riccione; Torino, 23enne aveva in casa un arsenale: pistole, coltelli, archi e tirapugni; Pistola, coltelli e tirapugni: la Polizia locale ferma un 21enne a Riccione; Pistola, coltelli e tirapugni: la Polizia locale ferma un 21enne armato nel centro di Riccione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Riccione, in auto con pistola, coltello, tirapugni e passamontagna: 21enne denunciato - La polizia locale del Corpo Intercomunale di Riccione ha predisposto un servizio rinforzato di controllo del territorio in occasione del ponte del ... 🔗corriereromagna.it

Rissa tra stranieri (con il passamontagna) nel parcheggio del supermercato: coltelli, spranghe e anche una pistola. Un uomo ferito con un proiettile - Stando alle prime informazioni, un gruppo di stranieri, con i volti coperti da passamontagna, è stato coinvolto nella violenta lite a colpi di pistola, coltelli e spranghe. Ad avere la peggio un ... 🔗msn.com

Con passamontagna e pistola assaltano supermercato a San Giuliano: incastrati dai tatuaggi ai lati del collo - San Giuliano Milanese (Milano), 14 aprile 2025 – Hanno messo a segno una rapina in un supermercato di San Giuliano Milanese, con una pistola finta e il volto coperto da un passamontagna. 🔗ilgiorno.it