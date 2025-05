Pistocchi | Le possibilità che Conte vada via da Napoli ci sono la Juventus è più avanti

Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews a proposito del futuro allenatore del Milan e del futuro di Conte, attuale tecnico del Napoli.Pistocchi: «Conte l'anno scorso si è offerto più volte al Milan»Le parole di Pistocchi:«Il profilo di Sarri è quello di un allenatore vincente e convincente, sicuramente una scelta da Milan. Le sue squadre hanno giocato un buon calcio, anche ottimo soprattutto a Napoli. L'unica perplessità che ho è sul fatto che mi sembra che nelle sue esperienze abbia dimostrato un integralismo eccessivo. E nel calcio di oggi un allenatore non può essere integralista, deve interpretare le qualità dei giocatori, gestirli e inserirli nel miglior Contesto».E su Antonio Conte dice:«Conte l'anno scorso si è offerto più volte al Milan e non è stato ritenuto l'allenatore che il club cercava.

