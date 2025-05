Pistocchi | Conte si è offerto al Milan ma la Juve è più avanti Attenzione a Sarri Fabregas e Italiano

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato i possibili scenari legati alla panchina del Milan, tra l'attesa per la nomina del nuovo direttore sportivo e i nomi che circolano per il post-Pioli.Prende quota la candidatura di Maurizio Sarri, ma tra i profili seguiti continua ad aleggiare quello di Antonio Conte. «Conte l'anno scorso si è offerto più volte al Milan e non è stato ritenuto l'allenatore che il club cercava» ha dichiarato Pistocchi. «Certamente le possibilità che vada via da Napoli ci sono, ma a mio modo di vedere la Juventus è più avanti per tanti motivi, anche ambientali, avendo la famiglia a Torino».Alla domanda su eventuali alternative a Sarri e Conte, Pistocchi ha risposto così: «Personalmente credo che Thiago Motta sia un grande allenatore, nonostante le cose alla Juventus non siano andate bene, ma torno al discorso di prima: per costruire una squadra ci vuole tempo».

