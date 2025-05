Pirossigeno Cosenza doma la Sandro Abate | 4-2 al PalaCosentia nella 27ª di Serie A Futsal

© Avellinotoday.it - Pirossigeno Cosenza doma la Sandro Abate: 4-2 al PalaCosentia nella 27ª di Serie A Futsal Cosenza, 2 maggio 2025 – In un PalaCosentia vibrante di passione e calore, la Pirossigeno Cosenza si impone con autorevolezza per 4-2 sulla Sandro Abate Avellino, in un incontro valido per la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano di Futsal. Una prova di maturità e determinazione. 🔗 , 2 maggio 2025 – In unvibrante di passione e calore, lasi impone con autorevolezza per 4-2 sullaAvellino, in un incontro valido per la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano di. Una prova di maturità e determinazione. 🔗 Avellinotoday.it

