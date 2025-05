Pirata strada travolge migrante in bici

migrante in sella ad una bici è stato investito ed è morto nella notte a Mesagne, in provincia di Brindisi, dal conducente di un'auto che non si è fermato a prestare soccorso. La vittima era originaria del Senegal e, a quanto si apprende, indossava il giubbotto catarifrangente. La Polizia indaga per identificare il Pirata della strada. 🔗 9.55 Unin sella ad unaè stato investito ed è morto nella notte a Mesagne, in provincia di Brindisi, dal conducente di un'auto che non si è fermato a prestare soccorso. La vittima era originaria del Senegal e, a quanto si apprende, indossava il giubbotto catarifrangente. La Polizia indaga per identificare ildella. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

