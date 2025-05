Pippo Inzaghi e l’istinto del gol che non muore mai | così ha contribuito al gol del Pisa da bordocampo

Pippo Inzaghi non morirà mai e lo si capisce da quanto accaduto anche in Pisa-Frosinone: così l'allenatore dei toscani ha contribuito al gol della sua squadra da bordocampo. 🔗 L'istinto del gol dinon morirà mai e lo si capisce da quanto accaduto anche in-Frosinone:l'allenatore dei toscani haal gol della sua squadra da. 🔗 Fanpage.it

Atalanta, Mateo Retegui domenica sera contro il Lecce cerca un gol per eguagliare Pippo Inzaghi - Bergamo, 25 aprile 2025 – Un solo gol per il record. Domenica sera al Gewiss Stadium - sempre che la partita contro il Lecce non subisca un nuovo rinvio, come vorrebbero i salentini per avere più giorni per consumare il lutto per l’improvvisa scomparsa avvenuta giovedì, del 47enne fisioterapista Graziano Fiorita - Mateo Retegui cercherà un gol storico, il 24esimo in questo suo campionato strepitoso da un punto di vista realizzativo. 🔗sport.quotidiano.net

Louis Thomas Buffon, il figlio di Gigi e Alena Seredova convocato da Pippo Inzaghi col Pisa. L'ex portiere: «Il nuovo compagno di sua mamma l'ha reso migliore» - Il sangue non mente. In quello di Louis Thomas Buffon c'è il dna del campione. Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova è stato convocato per la prima volta in Serie B da Filippo... 🔗leggo.it

Inzaghi a Sky: «I 5 cambi erano forzati, siamo in difficoltà. Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato! L”espulsione? A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi». Poi risponde sul rinnovo - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro l’Udinese Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Udinese, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ottenuta dalla propria squadra nel 30° turno del campionato di Serie A. QUANTO PESA UNA VITTORIA IN QUESTO MODO? COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE? – «Rischiavamo di non vincere una partita che nel primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremo meritato più dei due gol. 🔗internews24.com

Pippo Inzaghi “torna” calciatore e contribuisce alla vittoria del Pisa: per la Serie A manca solo un punto - Pisa-Frosinone: Inzaghi "torna" calciatore per qualche secondo. Stranamente, non da finalizzatore, ma da quasi assistman ... 🔗strettoweb.com

Atalanta, Mateo Retegui domenica sera contro il Lecce cerca un gol per eguagliare Pippo Inzaghi - Il 26enne bomber nerazzurro a una sola rete dai 24 gol di SuperPippo, cannoniere con la Dea di Mondonico nel 1996/97 ... 🔗msn.com

Pisa, Inzaghi è il re della Serie B: promozione a un passo, quando può arrivare l’ufficialità - Partiamo da un dato: il Pisa ha l`allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine in Serie B. Eccolo lì il segreto di una squadra. 🔗msn.com