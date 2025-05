Pioli vicino all’esonero l’Al Nassr volta pagina | Roma sull’attenti

Roma deve stringere i denti negli ultimi 4 tosti impegni che l’attendono, per agguantare quella Champions League che cambierebbe tutto, tanto dal punto di vista del prestigio quanto da quello economico. Il 4° posto può dare l’impennata ad un calciomercato che, in queste ore, ipotizza addirittura il ritorno di Dovbyk al Girona, ma qualsiasi discorso sulla rosa che verrà passa inevitabilmente dalla scelta del post Ranieri.I Friedkin hanno per le mani la lista consegnata da Sir Claudio e Ghisolfi, e tra questi compare quasi sicuramente il nome di Stefano Pioli. Non forse il profilo che più fa battere il cuore dei tifosi giallorossi, un po’ per il passato alla Lazio e un po’ per l’etichetta di poco vincente che si porta dietro (anche se nel 2022 è arrivato il sorprendente scudetto con il Milan). 🔗 Sololaroma.it - Pioli vicino all’esonero, l’Al Nassr volta pagina: Roma sull’attenti Campionati che volgono al termine, con la mente concentrata sul campo e non solo. Ladeve stringere i denti negli ultimi 4 tosti impegni che l’attendono, per agguantare quella Champions League che cambierebbe tutto, tanto dal punto di vista del prestigio quanto da quello economico. Il 4° posto può dare l’impennata ad un calciomercato che, in queste ore, ipotizza addirittura il ritorno di Dovbyk al Girona, ma qualsiasi discorso sulla rosa che verrà passa inevitabilmente dalla scelta del post Ranieri.I Friedkin hanno per le mani la lista consegnata da Sir Claudio e Ghisolfi, e tra questi compare quasi sicuramente il nome di Stefano. Non forse il profilo che più fa battere il cuore dei tifosi giallorossi, un po’ per il passato alla Lazio e un po’ per l’etichetta di poco vincente che si porta dietro (anche se nel 2022 è arrivato il sorprendente scudetto con il Milan). 🔗 Sololaroma.it

Pronostico Al-Hilal-Al Nassr: Pioli rischia il posto - Al-Hilal-Al Nassr è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici Pioli rischia il posto. Sì, perché in caso di mancata vittoria, l’Al Nassr, potrebbe decidere per il cambio di tecnico. La squadra guidata dal tecnico italiano è terza in classifica e, l’ex Milan – accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi giorni – è nel mirino perché in una delle ultime uscite si “è permesso” di sostituire Cristiano Ronaldo. 🔗ilveggente.it

Esonero immediato per Pioli: nuova panchina in Serie A - L’ex allenatore del Milan rischia grosso: sarà comunque addio a fine stagione con l’Al-Nassr. C’è subito il ritorno in Italia Tempi duri in Arabia Saudita per Stefano Pioli, accostato a diverse panchine in Serie A per un eventuale ritorno nel campionato italiano la prossima estate. Stefano Pioli (LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore parmense ha divorziato dal Milan al termine della scorsa stagione, rescindendo consensualmente il contratto che era in scadenza nel giugno 2025 con il ‘Diavolo’. 🔗calciomercato.it

Pioli deriso da un giornalista arabo dopo l’eliminazione dell’Al Nassr dalla Champions: è umiliante - Stefano Pioli è sotto tiro in Arabia Saudita dopo la clamorosa eliminazione dell'Al Nassr dalla Champions League asiatica: la squadra di Cristiano Ronaldo ... 🔗fanpage.it

Sostituisce Cristiano Ronaldo, ora Pioli rischia l'esonero dall’Al Nassr - L'avventura di Stefano Pioli in Arabia Saudita potrebbe presto ... ha sostituito il fuoriclasse portoghese durante la sfida che l’Al Nassr stava vincendo 3-1 contro l’Al Khoolod. 🔗sport.tiscali.it