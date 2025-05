Pioli torna in Serie A | la decisione è già stata presa

stata scelta: decisione presa, non ci sono dubbiFuori dalla Champions dopo aver perso anche il campionato. Per l’Al Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo la stagione non può che definirsi fallimentare.Pioli torna in Serie A: la decisione è già stata presa (LaPresse) – Calciomercato.itLa sconfitta nella semifinale della Champions asiatica contro il Kawasaki frontale è stata pesante, tanto che anche al termine della conferenza stampa c’è stato un giornalista che lo ha invitato ad andare all’aeroporto, un chiaro riferimento all’esonero. Esonero che ormai sembra scontato con l’allenatore ex Milan che a breve potrebbe essere libero dal vincolo con la formazione saudita.Una possibilità che rende concreto un suo ritorno in Italia: in Serie A ci sono diverse big che potrebbero aver bisogno di un nuovo allenatore e rivolgersi a lui. 🔗 Calciomercato.it - Pioli torna in Serie A: la decisione è già stata presa L’allenatore dell’Al Nassr può rientrare in Italia e la squadra è giàscelta:, non ci sono dubbiFuori dalla Champions dopo aver perso anche il campionato. Per l’Al Nassr di Stefanoe Cristiano Ronaldo la stagione non può che definirsi fallimentare.inA: laè già(LaPresse) – Calciomercato.itLa sconfitta nella semifinale della Champions asiatica contro il Kawasaki frontale èpesante, tanto che anche al termine della conferenza stampa c’è stato un giornalista che lo ha invitato ad andare all’aeroporto, un chiaro riferimento all’esonero. Esonero che ormai sembra scontato con l’allenatore ex Milan che a breve potrebbe essere libero dal vincolo con la formazione saudita.Una possibilità che rende concreto un suo ritorno in Italia: inA ci sono diverse big che potrebbero aver bisogno di un nuovo allenatore e rivolgersi a lui. 🔗 Calciomercato.it

