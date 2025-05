Pioli Juventus può riaccendersi! L’allenatore è pronto a lasciare l’Al Nassr e a fare rientro in Italia | ultime

Pioli Juventus può riaccendersi! l’Allenatore è pronto a lasciare l’Al Nassr e a fare rientro in Italia: tutte le ultime sul futuro del tecnico ItalianoArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Stefano Pioli, attuale allenatore dell’Al Nassr accostato nel corso delle ultime settimane anche alla Juventus.Stando a quanto riportato da Nicolò Schira il tecnico potrebbe lasciare l’Arabia Saudita al termine di questa stagione e fare ritorno in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe in questo momento in particolare la Roma. .com 🔗 Juventusnews24.com - Pioli Juventus può riaccendersi! L’allenatore è pronto a lasciare l’Al Nassr e a fare rientro in Italia: ultime puòe ain: tutte lesul futuro del tecniconoArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Stefano, attuale allenatore delaccostato nel corso dellesettimane anche alla.Stando a quanto riportato da Nicolò Schira il tecnico potrebbel’Arabia Saudita al termine di questa stagione eritorno in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe in questo momento in particolare la Roma. .com 🔗 Juventusnews24.com

Su altri siti se ne discute

Pioli Juventus, la Gazzetta a sorpresa: «Non può liberarsi senza l’ok dell’Al Nassr». Svolta nel futuro del tecnico - di Redazione JuventusNews24Pioli Juventus, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a sorpresa: «Non può liberarsi senza l’ok dell’Al Nassr». Svolta nel futuro del tecnico L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Stefano Pioli, tra gli allenatori individuati dalla Juventus nel caso in cui al termine della stagione si optasse per l’esonero di Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Nico Gonzalez, nuova vita: il quarto ruolo può essere quello giusto per lui e per la Juventus - Si è fatto in quattro. Cioè: in quattro ruoli. Nico Gonzalez, al nono mese, non ha ancora partorito un vero e proprio senso logico al suo... 🔗calciomercato.com

Mercato Juventus: sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa può lasciare Torino! L’ultima indiscrezione sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: possibile sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa potrebbe lasciare i bianconeri! L’ultima voce sul suo futuro Secondo quanto riferito da Fabiana Della Valle, non c’è solo Andrea Cambiaso in ottica di una possibile cessione eccellente nella prossima estate, con il terzino che continua ad essere corteggiato dal Manchester City. Anche Federico Gatti, secondo la giornalista, potrebbe essere ‘sacrificato‘ dalla dirigenza nel prossimo mercato Juventus visto il reparto difensivo comunque affollato grazie anche al rientro di Gleison ... 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pioli Juventus può riaccendersi! Le ultime sull'allenatore. 🔗Su questo argomento da altre fonti