Pioli colpo di scena per l’ex Inter | un club di Serie A si avvicina!

Pioli, ecco arrivare un colpo di scena per l'ex Inter, un nuovo club di Serie A è stato accostato al mister dell'Al NassrArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e attuale tecnico dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira infatti, il tecnico potrebbe lasciare l'Arabia Saudita al termine di questa stagione e fare ritorno proprio.in Serie A. Sulle sue tracce del mister ci sarebbe (il condizionale è d'obbligo in questi casi) in questo momento in particolare la Roma. Ricordiamo che il club giallorosso è infatti alla ricerca di un nuovo numero uno per la propria panchina causa il vicino addio di Claudio Ranieri. Ricordiamo anche che Stefano Pioli (che vanta pure un passato all'Inter) negli scorsi giorni era stato accostato anche alla Juventus, a sua volta alla ricerca del dopo Tudor.

Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo” - Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, nominato come super perito per condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa da Giardina al programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità. 🔗thesocialpost.it

Milan, colpo di scena: la decisione di Furlani - Milan, la decisione del CEO Furlani è definitiva: ma c’è un intoppo di non poco conto, ecco cosa sta accadendo Il Milan scende in campo stasera per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una gara importante i rossoneri che può valere addirittura la stagione. La vittoria nella competizione permetterebbe, infatti, di mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana ma anche regalare la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. 🔗rompipallone.it

Mancini torna subito in panchina: colpo di scena clamoroso - Roberto Mancini torna in panchina: la clamorosa opzione lascia tutti spiazzati, il tecnico allenerà in Italia, ecco dove Roberto Mancini è stato ad un passo dalla panchina della Juventus. Quasi un testa a testa con Igor Tuor poi l’ha spuntata il croato solo perché l’ex allenatore della Lazio ha accettato un contratto ad interim, da traghettatore fino a fine stagione – Mondiale per club incluso. E così Mancini, che si è liberato dalla panchina dell’Arabia Saudita, aspetta una chiamata da parte di un progetto interessante. 🔗rompipallone.it

Pioli, può tornare in Serie A: non c'è solo la Roma sull'ex - Pioli potrebbe tornare ad allenare in Serie A! Sull’ex tecnico del Milan non c’è solamente la Roma, ma anche un altro club Stefano Pioli potrebbe lasciare l’Al-Nassr al termine della stagione, chiuden ... 🔗milannews24.com

Pioli-Roma, nella capitale arriva anche un suo fedelissimo al Milan - Milanlive.it Il futuro di Stefano Pioli, a meno di colpi di scena, sarà presto di nuovo in Serie A. La sua esperienza con l’Al-Nassr non sta andando nel migliore dei modi, anzi: le indiscrezion ... 🔗milanlive.it

Pioli alla Roma: sconfitta choc, l’hanno già esonerato - Per alcuni tifosi dell’Al Nassr, che hanno espresso il loro disappunto sui social e in particolare su X, Pioli è stato già “esonerato”. Un eventuale addio a fine stagione, reso ancora più probabile da ... 🔗asromalive.it