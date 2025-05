Pinocchio a Napoli | opera monumentale in Piazza Mercato e spettacoli in città per il Maggio dei Monumenti

Napoli si prepara a celebrare Pinocchio in grande stile durante il Maggio dei Monumenti 2025, con un progetto multidisciplinare annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi al COMICON. Dal 23 Maggio al 29 settembre, Piazza Mercato ospiterà "Oh!", un'imponente scultura in bronzo dell'artista Marcello Jori che reinterpreta il burattino di Collodi nel momento della sua "nascita".L'iniziativa, presentata nel corso del panel "Fare arte ovunque" che ha visto la partecipazione di Jori, del drammaturgo Davide Iodice e del fumettista Davide Toffolo, si inserisce nel progetto "Napoli contemporanea" volto a integrare l'arte nel tessuto urbano. Manfredi ha sottolineato l'importanza di rendere l'arte accessibile a tutti, stimolando la curiosità di cittadini e turisti.L'opera "Oh!" di Jori, curata da Vincenzo Trione, evoca la trasformazione del legno in essere vivente, offrendo una riflessione sul concetto di metamorfosi.

