PIL USA in contrazione pesa boom dell’import per i dazi

dazi si inserisce in un contesto di crescita che da inizio anno ha visto gli Stati Uniti mostrare dei segnali di rallentamento, mentre finora l'Eurozona si stava riprendendo, seppur da livelli molto bassi. Lo sottolinea Filippo Casagrande, head of investments, Generali Investments spiegando che I dazi, seppur applicati in misura ridotta per i prossimi tre mesi, rischiano di impattare negativamente le aspettative di famiglie e imprese, con le prime che potrebbero aumentare i risparmi precauzionali e ridurre i consumi in vista di una perdita del potere di acquisto , mentre le seconde potrebbero ritardare le decisioni di investimento. Inoltre, le recenti perdite sui mercati finanziari potrebbero risultare un effetto ricchezza negativo. D'altro canto, il deciso calo dei prezzi del petrolio (sceso fino a 60 dollari al barile, il livello più basso da aprile 2021) può costituire un forte elemento di supporto per il reddito reale delle famiglie, e ridurre i rischi al ribasso sui consumi.

Panetta: "Dazi Trump Usa colpiranno maggiormente Italia e Germania, Europa contrazione Pil dell’0,5%" - Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta avverte sugli effetti negativi dei dazi Usa, "L'Italia ha già dimostrato di saper reagire alle crisi”; sulle fusioni bancarie: "Decidono il mercato e gli azionisti" Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha messo in guardia sugli 🔗ilgiornaleditalia.it

Borse europee in calo: escalation guerra commerciale Usa-Cina pesa su mercati - Peggiorano le Borse europee in vista dell'apertura in profondo rosso di Wall Street, con gli investitori messi in fuga dall'escalation nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%). 🔗quotidiano.net

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei... 🔗ilmattino.it

Per il Pil Usa prima contrazione dal 2022, pesa boom dell'import per i dazi - L'economia americana si contrae per la prima volta dal 2022 e rovina la festa dei 100 giorni a Donald Trump facendo riecheggiare i timori di una recessione. Il pil nel primo trimestre ha segnato un -0 ... 🔗ansa.it

Pil Usa in contrazione, pesa il boom dell’import pre-dazi. Trump accusa Biden - Il dato sull’inflazione Pce è balzato al 3,6%, dopo il 2,4% del trimestre precedente; quello sul Pce ’core’ al 3,5%, dopo il 2,6% del trimestre precedente ... 🔗ilsole24ore.com

Pil Usa in contrazione, pesa il boom per l’import dei Dazi: Trump accusa Biden - Wall Street in netto calo dopo i dati sul Pil statunitense, che registra una contrazione nel primo trimestre per la prima volta dal 2022. I futures sul Dow Jones cedono lo 0,78%, quelli sull’S&P 500 l ... 🔗notizie.it