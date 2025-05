Pil da zero virgola e allarme dazi | Standard & Poor’s e Bce gelano l’Italia

dazi fa paura e le ricadute sull’economia globale e italiana rischiano di essere pesanti. Al punto che S&P taglia le stime dell’Italia per quest’anno allo 0,5%. Una doccia fredda per Giorgia Meloni e il suo ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che appena una ventina di giorni fa avevano festeggiato il giudizio dato sul nostro Paese dagli stessi analisti.Doccia fredda per il duo Meloni-Giorgetti“La tanto osannata Standard & Poor’s, il nuovo faro economico del Governo Meloni, sforna l’ennesima previsione di una crescita agonizzante del Pil nel 2025, con l’Italia accreditata di un misero +0,5% che la sbatte dietro Eurozona (+0,8%), Francia (+0,7%), Spagna (+2,4%) e Regno Unito (+0,9%), solo per limitarsi ai principali Paesi. Resta, come sempre negli ultimi anni, la consolazione di una Germania che ‘tira’ di meno e che per questo produce un danno molto grave proprio all’Italia. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Pil da zero virgola e allarme dazi: Standard & Poor’s e Bce gelano l’Italia Lo spettro deifa paura e le ricadute sull’economia globale e italiana rischiano di essere pesanti. Al punto che S;P taglia le stime delper quest’anno allo 0,5%. Una doccia fredda per Giorgia Meloni e il suo ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che appena una ventina di giorni fa avevano festeggiato il giudizio dato sul nostro Paese dagli stessi analisti.Doccia fredda per il duo Meloni-Giorgetti“La tanto osannata, il nuovo faro economico del Governo Meloni, sforna l’ennesima previsione di una crescita agonizzante del Pil nel 2025, conaccreditata di un misero +0,5% che la sbatte dietro Eurozona (+0,8%), Francia (+0,7%), Spagna (+2,4%) e Regno Unito (+0,9%), solo per limitarsi ai principali Paesi. Resta, come sempre negli ultimi anni, la consolazione di una Germania che ‘tira’ di meno e che per questo produce un danno molto grave proprio al. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Dazi, allarme Wto: spaccare economia globale in 2 taglia Pil del 7% - Roma, 9 apr. (askanews) – “Spaccare l’economia globale in due blocchi potrebbe portare sul lungo termine a una perdita a una riduzione in termini reali del Pil globale di circa il 7%”. È la previsione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), secondo quanto dichiarato con un comunicato dalla direttrice generale, Ngozi Okonjo-Iweala. “Ci appelliamo a tutti i membri del Wto per intervenire su questa sfida tramite cooperazione e dialogo. 🔗ildenaro.it

Crescita da zero virgola per l’Italia e coi dazi crolla pure il Pil degli Usa - L’Italia si schiaccia sulle posizioni di Donald Trump, ma intanto paga – come tutti – le conseguenze delle scelte del presidente Usa. E lo fa anche sul versante della crescita, come testimonia l’ultimo World economic outlook del Fondo monetario internazionale: i dazi non lasciano scampo a (quasi) nessuno e portano un taglio delle stime del Pil. Poche le eccezioni e tra queste non c’è l’Italia. Il governo ha parlato dei dazi come occasione, ma per ora l’unico risultato è una crescita sempre più vicina allo zero. 🔗lanotiziagiornale.it

Crosetto lancia allarme su risorse alla Difesa: “Il 2% del Pil è solo un inizio, serve accelerazione” - Il ministro della Difesa ha riconosciuto le mancanze del settore della Difesa italiano, sottolineando il bisogno di nuovi investimenti che siano però accompagnati anche da un cambio delle regolamentazioni. Sul piano della difesa europea, Crosetto invece sostiene l'unione dei singoli eserciti, con esercitazioni comuni e la creazione di centri di comando unici L'articolo Crosetto lancia allarme su risorse alla Difesa: “Il 2% del Pil è solo un inizio, serve accelerazione” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Pil in crescita dello zero virgola: il governo ha poco da esultare - Il governo esulta per la micro crescita dello 0,3% nei primi due mesi del 2025. Ma i 5S ricordano che siamo sempre sotto la media europea. 🔗lanotiziagiornale.it

Confcommercio avvisa: crescita da zero virgola! - Questo l’allarme lanciato dall ... ancora appesa a equilibri fragili. Sia il PIL sia i consumi mostrano incrementi minimi, i famigerati “zero virgola”, segno di un’economia che fatica ... 🔗agoravox.it

Crescita da zero virgola per l’Italia e coi dazi crolla pure il Pil degli Usa - Il Fondo monetario internazionale taglia le stime sulla crescita dell'Italia (+0,4%), ma anche per gli Usa, a causa dei dazi. 🔗lanotiziagiornale.it