Pierina Paganelli Dassilva in ospedale la moglie | “Vergognoso saperlo dai social si sta lasciando andare”

moglie di Louis Dassilva, ha commentato lo stato di salute del marito accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Il 34enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver intrapreso lo sciopero della fame in carcere. "Si vede che vuole mollare, ho provato a incoraggiarlo. Se succederà qualcosa considererà chi lo ha messo lì dentro moralmente responsabile" 🔗 Valeria Bartolucci,di Louis, ha commentato lo stato di salute del marito accusato dell'omicidio di. Il 34enne è stato ricoverato indopo aver intrapreso lo sciopero della fame in carcere. "Si vede che vuole mollare, ho provato a incoraggiarlo. Se succederà qualcosa considererà chi lo ha messo lì dentro moralmente responsabile" 🔗 Fanpage.it

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame - Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione. Il 35enne è detenuto per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo quanto riferiscono i legali dell'uomo, il ricovero è in via precauzionale, perché Dassilva sembra intenzionato a voler proseguire lo sciopero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pierina Paganelli, intercettazioni choc tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva - Quarto Grado stasera, caso di Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci copre Louis? Nella puntata di Quarto Grado stasera, venerdì 4 aprile 2025, Gianluigi Nuzzi torna ad occuparsi del caso di Pierina Paganelli. Dopo l'amore segreto, proseguono i conflitti tra i due ex amanti: Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Nei giorni scorsi, la nuora della vittima, è stata ascoltata recentemente in tribunale e continua a puntare il dito proprio contro Dassilva. 🔗tvpertutti.it

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi - Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi – Si è protratto per oltre sei ore l’interrogatorio di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Dal carcere, il 35enne senegalese alla presenza del gip Vinicio Cantarini e del pm Daniele Paci ha smentito le dichiarazioni di Manuela Bianchi, sua ex amante e nuora della signora deceduta. 🔗tvzap.it

