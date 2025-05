Piccoli trascurabili equivoci | i soci del Lions diventano attori

Lions club Agrigento host, presieduto da Nancy Arena, sarà protagonista dello spettacolo teatrale "Piccoli trascurabili equivoci", scritto e diretto da Alfonso Gueli e portato in scena dalla compagnia "attori per caso", nata nel 2011 all’interno dello stesso club.L’appuntamento è fissato. 🔗 Agrigentonotizie.it - "Piccoli trascurabili equivoci": i soci del Lions diventano attori Ilclub Agrigento host, presieduto da Nancy Arena, sarà protagonista dello spettacolo teatrale "", scritto e diretto da Alfonso Gueli e portato in scena dalla compagnia "per caso", nata nel 2011 all’interno dello stesso club.L’appuntamento è fissato. 🔗 Agrigentonotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

"I piccoli soci di BPS non hanno paura dei lupi? Lo dicono tutti all'inizio…" - "Lo pensano tutti quando entrano nel bosco, dipende come escono". Con questa frase, il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ha risposto all'associazione "Insieme per la Popolare", che rappresenta oltre 4.000 soci della Banca Popolare di Sondrio. Il botta e risposta si è acceso dopo che... 🔗sondriotoday.it

"I piccoli soci di BPS non hanno paura dei lupi? Lo dicono tutti all'inizio…" - "Lo pensano tutti quando entrano nel bosco, dipende come escono". Con questa frase, il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ha risposto all'associazione "Insieme per la Popolare", che rappresenta oltre 4.000 soci della Banca Popolare di Sondrio. Il botta e risposta si è acceso dopo che... 🔗sondriotoday.it

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piccoli trascurabili equivoci: i soci del Lions diventano attori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Piccoli trascurabili equivoci”, lo spettacolo degli attori per caso di Alfonso Gueli al teatro Pirandello - “Piccoli trascurabili equivoci” è il titolo dello spettacolo di Alfonso Gueli che andrà in scena domenica 11 Maggio alle 18 al teatro Pirandello di Agrigento.Per informazioni e/o prenotazioni occorre ... 🔗grandangoloagrigento.it