Piazza Leonardo Sciascia e via Fermi invase dalle erbacce

Fermi ed in Piazza Sciascia i marciapiedi sono completamente invasi dalle erbacce. Ad onor del vero tutta la città versa in uno stato di totale abbandono. Mi chiedo come la questione sia. 🔗 Palermotoday.it - Piazza Leonardo Sciascia e via Fermi invase dalle erbacce Mi accodo alla segnalazione su via Croce Rossa di qualche giorno addietro per manifestare che anche in viaed ini marciapiedi sono completamente invasi. Ad onor del vero tutta la città versa in uno stato di totale abbandono. Mi chiedo come la questione sia. 🔗 Palermotoday.it

Piazza Affari: Ftse Mib sale del 2,3%, Leonardo e Unipol in forte rialzo - Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021. 🔗quotidiano.net

Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,7%, Stm e Leonardo in crescita - Procede in rialzo Piazza Affari, che si conferma regina d'Europa in una giornata piuttosto interlocutoria per i mercati finanziari mondiali. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,7% a 38.823 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 106,2 punti, con il rendimento italiano in crescita di 4,4 punti al 3,59% e quello tedesco di 3,6 punti al 3,52%. Continua a correre Stm (+5%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Jefferies, con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 34 euro, quasi 10 in più di dei 24,3 euro di oggi. 🔗quotidiano.net

Piazza Affari in rialzo: Leonardo e Campari brillano, Stellantis e Stm in crescita - Piazza Affari si muove in cauto rialzo nelle prime battute della seduta (Ftse Mib +0,27%). Brilla Leonardo (+3,77%) all'indomani dei conti, recupera Campari (+2,3%) aiutata anche al prossimo piano per tagliare i costi. Bene poi tra gli automobilistici Stellantis indifferente al faro acceso dall'Antitrust (+1,86%) e Stm (+1,73%) in un buona giornata per i tecnologici. In fondo al listino principali cedono Ferrari (-0,54%), Terna (-0,49%) ed Hera (-0,45%). 🔗quotidiano.net

Le strade dell'ottava circoscrizione invase dalle erbacce e dal degrado - Questa mattina mi sono seduto su una delle panchine di piazza Leonardo Sciascia, una graziosa villetta che in una città povera di aree attrezzate costituisce un apprezzabile polmone verde. Osservando ... 🔗palermotoday.it

Messina, 70enne perde il controllo dell'auto in via Sciascia schiantandosi contro un palo - Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Leonardo Sciascia a Messina, una donna di 70 anni ha perso il controllo della sua Dacia Sandero, schiantandosi contro un palo della segnaletica stradale ... 🔗msn.com