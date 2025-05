Piazza Attias 18 giorni di lavori Asa per la sostituzione di una condotta idrica | come cambia la viabilità

lavori programmati di ripristino dell'asfalto di via Marradi, che saranno effettuati dal Comune di Livorno, Asa ha pianificato un intervento preventivo sulla rete idrica dal 5 al 23 maggio, salvo imprevisti. Saranno sostituiti circa 40 metri di tubazione idrica nella zona di. 🔗 Livornotoday.it - Piazza Attias, 18 giorni di lavori Asa per la sostituzione di una condotta idrica: come cambia la viabilità In vista dei prossimiprogrammati di ripristino dell'asfalto di via Marradi, che saranno effettuati dal Comune di Livorno, Asa ha pianificato un intervento preventivo sulla retedal 5 al 23 maggio, salvo imprevisti. Saranno sostituiti circa 40 metri di tubazionenella zona di. 🔗 Livornotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Piazza Attias, tenta di rubare una borsa all'interno della Coin: denunciata - Tentato furto alla Coin di piazza Attias nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 marzo. Erano circa le 18.30 quando una donna è entrata all'interno del negozio e fingendosi una normale cliente ha provato a rubare una borsa. Le sue azioni però non sono passate inosservate al personale della... 🔗livornotoday.it

Piazza XX Settembre Bologna, bar chiuso per 10 giorni e arresti per spaccio - Bologna, 12 febbraio 2025 – Due arresti, due denunciati e sospensione della licenza per un bar di zona. Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha effettuato vari servizi di controllo in zona Piazza XX Settembre e Autostazione, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati, in un’area che continua ad essere oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. L’attenzione della Questura è massima e si è tradotta in varie attività di controllo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cibo e ritmi del Salento. Tre giorni in piazza con i gusti della Puglia - Concerti a base di musica folk e di pizzica, bancarelle e stand di prodotti enogastromici tradizionali e lo street food dolce e salato per immergersi negli odori e nei sapori della cucina tipica pugliese. Tre giorni di cibo e spettacoli per portare un pezzo di sud in Brianza, tra ulivi e strutture a forma di trullo. Da venerdì a domenica piazza Cossetto a Muggiò si animerà con le atmosfere suggestive della festa “La Puglia che ti piglia“, promossa da Comune e Tipico Eventi. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piazza Attias, 18 giorni di lavori Asa per la sostituzione di una condotta idrica: come cambia la viabilità; Livorno, fermato in piazza Attias dopo aver ferito una commessa col coltello; Le iniziative natalizie a Livorno; Simone Gonnelli e il nuovo locale in centro a Livorno: «Assunzioni a tempo indeterminato». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

In piazza Attias un maxi-locale. Musica, cocktail e food - Livorno, 16 aprile 2025 – In piazza Attias potrebbe aprire un nuovo locale ... Questa è l’ultima novità della quale si sta parlando in questi giorni. Un punto di riferimento ulteriore ... 🔗msn.com