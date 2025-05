Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib spinto da Prysmian e Leonardo utility in calo

Piazza Affari, che corre insieme alle altre Borse europee in scia alle aperture di Pechino per un confronto con gli Usa sui dazi. Il Ftse Mib avanza dell'1,2% spinto dagli acquisti su Prysmian (+3,7%), Leonardo (+2,4%), Stm (+2,$%), Buzzi (+2,2%) e Unipol (+2%) mentre il ritorno per l'appetito al rischio frena le utility con A2A, Italgas, Terna e Snam che cedono lo 0,8%. Sul fronte bancario corrono Unicredit (+2,2%), Mps (+2,1%) e Bper (+1,8%), che riducono lo sconto delle rispettive offerte sulle 'prede' Banco Bpm (+1,4%), Mediobanca (+1,1%) e Popolare di Sondrio (+0,5%). Positive anche Generali (+0,6%) e Banca Generali (+1,8%), che continua a correre dopo l'offerta di Piazzetta Cuccia. Fuori dal Ftse Mib sprint di Danieli (+5,5%) in scia a una commessa da un miliardo per la costruzione di un impianto di produzione di acciaio green in Svezia. 🔗 Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib spinto da Prysmian e Leonardo, utility in calo Avvio brillante per, che corre insieme alle altre Borse europee in scia alle aperture di Pechino per un confronto con gli Usa sui dazi. IlMib avanza dell'1,2%dagli acquisti su(+3,7%),(+2,4%), Stm (+2,$%), Buzzi (+2,2%) e Unipol (+2%) mentre il ritorno per l'appetito al rischio frena lecon A2A, Italgas, Terna e Snam che cedono lo 0,8%. Sul fronte bancario corrono Unicredit (+2,2%), Mps (+2,1%) e Bper (+1,8%), che riducono lo sconto delle rispettive offerte sulle 'prede' Banco Bpm (+1,4%), Mediobanca (+1,1%) e Popolare di Sondrio (+0,5%). Positive anche Generali (+0,6%) e Banca Generali (+1,8%), che continua a correre dopo l'offerta di Piazzetta Cuccia. Fuori dalMib sprint di Danieli (+5,5%) in scia a una commessa da un miliardo per la costruzione di un impianto di produzione di acciaio green in Svezia. 🔗 Quotidiano.net

Piazza Affari: Ftse Mib sale del 2,3%, Leonardo e Unipol in forte rialzo - Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021. 🔗quotidiano.net

Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,7%, Stm vola del 5% - Procede in rialzo Piazza Affari, che si conferma regina d'Europa in una giornata piuttosto interlocutoria per i mercati finanziari mondiali. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,7% a 38.823 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 106,2 punti, con il rendimento italiano in crescita di 4,4 punti al 3,59% e quello tedesco di 3,6 punti al 3,52%. Continua a correre Stm (+5%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Jefferies, con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 34 euro, quasi 10 in più di dei 24,3 euro di oggi. 🔗quotidiano.net

Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib avanza con Pechino pronta al dialogo sui dazi - Piazza Affari cresce insieme alle Borse europee grazie alle aperture di Pechino. Ftse Mib in rialzo con Prysmian e Unicredit in testa. 🔗msn.com

Borsa: Milano apre in forte rialzo (+1,22%) - Avvio in forte rialzo per Piazza Affari in scia alle prove di dialogo tra Cina e Stati Uniti sui dazi. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell'1,22%, a 38.063 punti. (ANSA). 🔗ansa.it

Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,95%, Banca Generali brilla - Appare positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,95% a 37.699 punti. Sale a 110,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento ... 🔗msn.com