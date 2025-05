Pianoro 60enne arrestato per spaccio di cocaina |

60enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bologna San Ruffillo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo era da tempo sotto osservazione da parte dei militari, insospettiti dai suoi movimenti e da. 🔗 Bolognatoday.it - Pianoro, 60enne arrestato per spaccio di cocaina: È finito nei guai unitaliano, già noto alle forze dell’ordine,dai Carabinieri della Stazione di Bologna San Ruffillo per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti.L’uomo era da tempo sotto osservazione da parte dei militari, insospettiti dai suoi movimenti e da. 🔗 Bolognatoday.it

Montoro, spaccio di stupefacenti e detenzione di armi: arrestato 60enne - I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 60enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Il provvedimento scaturisce da una determinazione di pene relative a reati in... 🔗avellinotoday.it

Americo Marrone arrestato, smantellata potente rete di spaccio: sequestrati 252mila euro - Questa mattina, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito un arresto che ha coinvolto cinque persone gravemente indiziate di reati legati al traffico illecito di sostanze... 🔗avellinotoday.it

Accusò i carabinieri in tv: l’amico di Ramy arrestato per rapina, lesioni e spaccio di droga - “Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi”, aveva detto Mahmoud Farid Fard a “Diritto e rovescio“, su Rete4, nei giorni in cui divampavano le polemiche sulla morte di Ramy, il ragazzino inseguito dai carabinieri e morto dopo uno scivolone a terra dallo scooter in fuga, con conseguenti accuse di “speronamento”. “I carabinieri ce l’hanno sempre con noi”, aveva detto al conduttore Paolo Del Debbio, accusando i militari di averlo buttato a terra e picchiato “perché loro volevano i 300 euro che avevo nel portafoglio. 🔗secoloditalia.it

PIANORO (BO): Arrestato alla stazione 63enne italiano che aveva in casa 153 piante di cannabis, 10 kg di droga, soldi e materiale - I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno arrestato un 63enne italiano, pregiudicato, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, i ... 🔗renonews.it