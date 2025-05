Peter Gomez difende i Patagarri | Ipocrisia disgustosa come si può tacere sui morti di Gaza? A La7

Patagarri al concerto del Primo maggio a Roma fanno schifo. Nessuno nega l’orrore del 7 ottobre, ma di fronte a 1.400 morti ne fai 50mila di cui 20mila bambini? E uno non può dire ‘Palestina Libera’ dopo che ci sono risoluzioni Onu che parlano di due popoli e due Stati?“. È l’indignato commento pronunciato a Tagadà (La7) da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, circa l’ondata di polemiche, nostrane ed israeliane, sul grido lanciato sul palco del Concertone del 1 Maggio dal frontman dei Patagarri, Francesco Parazzoli (“Free free Palestine, Palestina libera”), durante l’esecuzione di un brano che utilizzava le note di un canto della tradizione ebraica ispirata a una melodia popolare ucraina della Bucovina. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Peter Gomez difende i Patagarri: “Ipocrisia disgustosa, come si può tacere sui morti di Gaza?”. A La7 “Coloro che polemizzano contro l’esibizione deial concerto del Primo maggio a Roma fanno schifo. Nessuno nega l’orrore del 7 ottobre, ma di fronte a 1.400ne fai 50mila di cui 20mila bambini? E uno non può dire ‘Palestina Libera’ dopo che ci sono risoluzioni Onu che parlano di due popoli e due Stati?“. È l’indignato commento pronunciato a Tagadà (La7) da, direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, circa l’ondata di polemiche, nostrane ed israeliane, sul grido lanciato sul palco del Concertone del 1 Maggio dal frontman dei, Francesco Parazzoli (“Free free Palestine, Palestina libera”), durante l’esecuzione di un brano che utilizzava le note di un canto della tradizione ebraica ispirata a una melodia popolare ucraina della Bucovina. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

