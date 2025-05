Pessima per loro Harry e Meghan la decisione ufficiale presa a Londra

Londra volta pagina sul principe Harry. Nonostante gli sforzi e le ripetute battaglie legali, il principe del Sussex non potrà contare sulla tutela che aveva chiesto durante le sue visite nel Regno Unito. La Corte d’Appello di Londra ha confermato oggi il verdetto che esclude definitivamente questa possibilità, respingendo il ricorso avanzato dai suoi avvocati contro la revoca stabilita anni fa dal Ministero dell’Interno.Una decisione che affonda le radici nel 2020, quando il Ravec (Royal and VIP Executive Committee) – l’organismo incaricato di valutare le misure di sicurezza per i membri della Royal Family e le personalità a rischio – decise di togliere al principe e alla moglie Meghan il diritto automatico alla protezione pagata con fondi pubblici. Il tutto avvenne poco dopo la loro clamorosa scelta di abbandonare il Regno Unito per rifugiarsi in California, perdendo così anche lo status di membri attivi della Famiglia reale. 🔗 volta pagina sul principe. Nonostante gli sforzi e le ripetute battaglie legali, il principe del Sussex non potrà contare sulla tutela che aveva chiesto durante le sue visite nel Regno Unito. La Corte d’Appello diha confermato oggi il verdetto che esclude definitivamente questa possibilità, respingendo il ricorso avanzato dai suoi avvocati contro la revoca stabilita anni fa dal Ministero dell’Interno.Unache affonda le radici nel 2020, quando il Ravec (Royal and VIP Executive Committee) – l’organismo incaricato di valutare le misure di sicurezza per i membri della Royal Family e le personalità a rischio – decise di togliere al principe e alla moglieil diritto automatico alla protezione pagata con fondi pubblici. Il tutto avvenne poco dopo laclamorosa scelta di abbandonare il Regno Unito per rifugiarsi in California, perdendo così anche lo status di membri attivi della Famiglia reale. 🔗 Caffeinamagazine.it

