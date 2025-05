Perseguitava la ex da mesi | stalker ha minacciato anche chi l' ha convinta a denunciare

Perseguitava una donna da mesi, ha avvicinato con la sua auto e minacciato di morte un professionista, "reo" di aver convinto la vittima a denunciarlo. È accaduto a Benevento dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza lo stalker. L'uomo

