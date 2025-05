Pericolo per la democrazia Ora AfD può essere spiato e messo fuori legge

Iltempo.it - "Pericolo per la democrazia". Ora AfD può essere spiato e messo fuori legge Caso AfD in Germania. Alternative fur Deutschland, che ultime elezioni federali per il rinnovo del Bundestag ha raccolto oltre il 20% dei consensi, è stato classificato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione di "estrema destra dichiarata", e quindi l'intero partito è considerato incostituzionale. Finora solo le associazioni regionali della Turingia, della Sassonia e della Sassonia-Anhalt sono state valutate dalle autorità competenti, mentre a livello nazionale l'Afd era considerato solo un "caso sospetto" di estremismo di destra. Una classificazione, spiega lo Spiegel, che riduce gli ostacoli al monitoraggio del partito con i cosiddetti mezzi di intelligence, consentendo di osservare riunioni, intercettare telefoni e reclutare informatori. Allo stesso tempo - spiega sempre la testata tedesca - è probabile che il dibattito politico su un possibile divieto dell'Afd acquisisca slancio. 🔗 Iltempo.it

Su questo argomento da altre fonti

Germania, Afd dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Cosa cambia - I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «partito estremista», che «ignora la dignità umana» 🔗xml2.corriere.it

Meloni difende Le Pen: «Chi ama la democrazia oggi non può gioire, sentenza colpisce leader di un grande partito» - «Non conosco il merito delle contestazioni mosse a Marine Le Pen, né le ragioni di una decisione così forte, ma penso che nessuno che abbia a cuore la democrazia possa gioire di... 🔗ilmessaggero.it

Dopo la bagarre la scampagnata a Ventotene. Il Pd convoca tutti sull’isola a tutela della “democrazia in pericolo” - Urla da stadio in Parlamento, gara all’insulto più sguaiato, bagarre contro la lesa maestà della premier Meloni al Manifesto-Vangelo di Ventotene. E, ultima trovata, una scampagnata nell’isola delle ponziane sperando in un caldo sole primaverile. Chissà che non ci scappi un tuffo nelle acque del Mare Nostrum a tutela della democrazia in pericolo. La trasferta mordi e fuggi è l’ultima trovata delle opposizioni ululanti, che hanno perso letteralmente la testa spiazzati dal fuor d’opera della premier. 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Germania, il partito AfD dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Ecco cosa cambia; LA GERMANIA DICHIARA L’AFD “PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA”; Choc in Germania: i servizi marchiano l’Afd come “pericolo per lo Stato”; Germania, l'intelligence dichiara l'Afd pericolo per la democrazia. 🔗Se ne parla anche su altri siti