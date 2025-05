Perde il controllo dell' auto che si ribalta | conducente grave in ospedale

controllo dell'auto a bordo della quale stava viaggiando, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva strada del Carretto, in direzione Fornio. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20.30 di giovedì 1° maggio nel territorio del comune di Fidenza. Il conducente è. 🔗 Parmatoday.it - Perde il controllo dell'auto, che si ribalta: conducente grave in ospedale Ha perso ila bordoa quale stava viaggiando, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva strada del Carretto, in direzione Fornio. L'incidente è avvenuto poco primae ore 20.30 di giovedì 1° maggio nel territorio del comune di Fidenza. Ilè. 🔗 Parmatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: grave incidente a San Casciano - Tavarnelle (Firenze), 9 aprile 2025 – Era partito con l’auto da Tavarnelle per recarsi a lavoro, quando improvvisamente ha perso il controllo della macchina ribaltandosi e finendo in un fosso. È successo poco prima delle 8 di mercoledì 9 aprile in via Campoli nel comune di San Casciano in Val di Pesa a poca distanza dalla Pieve di S. Stefano. L’uomo, un 42enne, è rimasto all’interno dell’auto e grazie ad alcuni automobilisti di passaggio e a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, è stato estratto dall’abitacolo. 🔗lanazione.it

Incidente mortale al Torrino, 26 enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero - Leonardo Scollato, un giovane ragazzo di 26 anni, ha perso la vita in un tragico incidente nella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, in zona Torrino. Stava viaggiando a bordo della sua automobile, una Mini Cooper, in direzione via del Pianeta Saturno quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un albero in viale della Grande Muraglia. 🔗romadailynews.it

Incidente nel Milanese, anziana perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso - Attimi di terrore nella serata di martedì 25 febbraio. Una donna di 80 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, dritta in un fossato. Sebbene lo schianto abbia fatto pensare subito allo scenario peggiore, una volta arrivati i soccorritori è emerso che l'80enne non aveva... 🔗milanotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Perde il controllo dell'auto, che si ribalta: conducente grave in ospedale; Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo: l'intervento dei sanitari al Piano; Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un muro: ferito un 21enne; Perde il controllo dell’auto e impatta contro un muro, 67enne muore in un incidente nel Cosentino ·. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perde il controllo dell’auto, impatta contro un albero e si ribalta. Ferito il conducente - Tanta paura per la persona alla guida dell'auto, una Citroen C3. che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto ... 🔗quicosenza.it

Perde il controllo dell’auto e impatta contro un muro, 67enne muore in un incidente nel Cosentino · LaC News24 - Tragedia in contrada Campolongo, tra Campotenese e Mormanno. Un uomo di 67 anni, originario del Napoletano ma residente a Scalea, ha perso la vita al volante della sua utilitaria. La vettura, per caus ... 🔗informazione.it

Padova, perde il controllo dell'auto e si scontra con un camion: muore a 22 anni. Era in Italia per assistere la nonna - Nuovo incidente mortale, nel Padovano. Alle 9:30 di oggi, lunedì 28 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti all’ incrocio tra la statale 516, conosciuta come Strada dei Pescatori, e la provinciale ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it