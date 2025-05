Perde il controllo della moto e si schianta

Brutto incidente quello avvenuto ieri, giovedì 1° maggio, sulla strada statale della Val Pusteria, più precisamente a Valdaora di Sotto, dove poco prima di mezzogiorno un motociclista si è schiantato in maniera autonoma e, come informano i vigili del fuoco, senza il coinvolgimento di nessuno.

Cosa riportano altre fonti

Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto, 39enne morto a Napoli - Tempo di lettura: < 1 minutoEra alla guida di una Ducati, con un passeggero minorenne, quando ha perso il controllo ed è finito prima contro un’auto in sosta poi, invadendo la corsia di marcia opposta, si è scontrato con una Opel Agila che passava in quel momento. Il centauro di 39 anni è morto, il minorenne è al momento ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Sono stati gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale ad intervenire lungo la via Provinciale di Caserta con direzione di marcia da Casavatore verso Napoli. 🔗anteprima24.it

Perde il controllo della moto e si schianta contro la recinzione, lesioni multiple per il centauro - Centauro ruzzola sull'asfalto e finisce al Bufalini. Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio, la pattuglia infortunistica della Polizia locale di Cesena ha rilevato un incidente stradale in via Loreto dove un motociclista, per cause ancora al vaglio degli agenti del Comando ‘Fiorini’, ha... 🔗cesenatoday.it

Perde il controllo della moto dopo un sorpasso e si schianta nel torrente - Un motociclista di 61 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Villanova dello Judrio, in provincia di Udine. Il centauro, residente a Gradisca d'Isonzo T.L., viaggiava in direzione Gorizia quando ha perso il controllo della moto a seguito di un tentativo di sorpasso... 🔗europa.today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perde il controllo della moto e si schianta a Milano: 44enne finisce in ospedale - Un motociclista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in via Baroni a Milano nella serata di Pasquetta ... 🔗fanpage.it

Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail - L’incidente, nei pressi del Safety Park, non ha coinvolto altri veicoli. Il motociclista si è per fortuna rialzato da solo (foto DLIFE) ... 🔗altoadige.it

Incidente a Milano, perde il controllo della moto e si schianta: finisce in ospedale - È successo nella serata di lunedì 21 aprile in via Costantino Baroni a Milano. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo ... 🔗milanotoday.it