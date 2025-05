Percorsi sostegno INDIRE 2025 | sia quello dei triennalisti che degli abilitati estero durano non meno di quattro mesi Perché è importante che si concludano entro dicembre

Percorsi specializzazione sostegno attivabili in base ai decreti n. 752025 (triennalisti) e dm n. 772025 (abilitati estero) da INDIRE o dalle Università. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare maggiori dettagli, e anche i BANDI con le modalità di presentazione della domanda.L'articolo Percorsi sostegno INDIRE 2025: sia quello dei triennalisti che degli abilitati estero durano non meno di quattro mesi. Perché è importante che si concludano entro dicembre . 🔗 specializzazioneattivabili in base ai decreti n. 75) e dm n. 77) dao dalle Università. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare maggiori dettagli, e anche i BANDI con le modalità di presentazione della domanda.L'articolo: siadeichenondiche si. 🔗 Orizzontescuola.it

Corsi di specializzazione sostegno INDIRE 2025: frequenza online, esami e tirocinio in presenza - I percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati nel 2025, sono stati recentemente disciplinati da due provvedimenti : il decreto ministeriale 75/2025, rivolto principalmente ai cosiddetti triennalisti - coloro che abbiano esercitato l'attività d'insegnamento per almeno 3 anni, anche non consecutivi, durante gli ultimi 5 anni - e il decreto interministeriale 77/2025, che riguarda i docenti in possesso di un titolo conseguito all’estero. 🔗orizzontescuola.it

Corsi INDIRE sostegno e percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: possibile partecipare a entrambi? - Alla luce delle recenti novità sull'attivazione dei corsi INDIRE per il sostegno e la concomitanza con i percorsi di abilitazione da 30, 36 e 60 CFU, diversi docenti si chiedono se sia possibile partecipare a entrambi i percorsi, possedendo i requisiti necessari. L'articolo Corsi INDIRE sostegno e percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: possibile partecipare a entrambi? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Corsi INDIRE sostegno, Pittoni (Lega): “L’ente non è un’università, ma rappresenta un’opzione aggiuntiva per i percorsi” - "Indire non è un'università, di conseguenza non può erogare titoli universitari. Costituirà comunque un'ulteriore struttura a disposizione dei corsi di specializzazione dei docenti sul sostegno. Unica differenza: l'utilizzo del titolo esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione. Per il resto non cambia nulla. Varrà cioè per tutte le finalità connesse al sistema di istruzione: concorsi, graduatorie. 🔗orizzontescuola.it

Percorsi sostegno INDIRE triennalisti: ci si potrà inserire nelle GaE e nelle GPS? Avranno lo stesso punteggio del TFA sostegno? - Al via i percorsi di specializzazione sostegno previsti dall'art. 6 del DL 71/2024. Pubblicati i decreti, bisognerà attendere l'organizzazione concreta da parte di Indire e delle Università. Ma i dubb ... 🔗orizzontescuola.it

Ricorso per accedere ai percorsi indire contro il vincolo dei 120 giorni per i docenti specializzati sul sostegno all’estero - Com’è noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha di recente pubblicato il Decreto ministeriale n. 77/2025, con il quale sono stati attivati i percorsi INDIRE, ossia i percorsi di specializzazi ... 🔗tecnicadellascuola.it

Corsi sostegno INDIRE, triennalisti e titolo estero: requisiti di accesso, modalità, costi. RISPOSTE AI QUESITI - Percorsi specializzazione sostegno, art. 6 e 7 del DL n. 71 del 31 maggio 2024 convertito nella legge 106 del 29 luglio. Pubblicati i Decreti, nei prossimi giorni il Ministero pubblicherà degli Avvisi ... 🔗orizzontescuola.it