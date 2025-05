Percorsi d’arte le opere di Rosario Lo Re in mostra a Villa Niscemi

Percorsi d’arte” è il titolo della mini antologica dell’artista palermitano Rosario Lo Re, in programma a Villa Niscemi, in piazza dei Quartieri 2 a Palermo, dal 2 all’11 maggio. La personale propone un interessante percorso attraverso le opere più significative ed emblematiche del talento. 🔗 Palermotoday.it - “Percorsi d’arte”, le opere di Rosario Lo Re in mostra a Villa Niscemi ” è il titolo della mini antologica dell’artista palermitanoLo Re, in programma a, in piazza dei Quartieri 2 a Palermo, dal 2 all’11 maggio. La personale propone un interessante percorso attraverso lepiù significative ed emblematiche del talento. 🔗 Palermotoday.it

(Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi nel corso […] L'articolo Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d'arte in mostra raccontano 40 anni di tour

(Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi

Vennero sorpresi in un bar di Casal de Pazzi con quadri di pregio - un valore di 170mila euro - che erano stati rubati in Spagna. Quei capolavori sono stati consegnati dalla polizia all'ambasciatore iberico nel nostro Paese.

"Percorsi d'arte" sarà inaugurata venerdì 2 maggio alle 17:00, alla presenza dell'artista Formatosi all'Accademia di Belle Arti di Genova, Rosario Lo Re si caratterizza per il linguaggio eclettico

Dal 26 aprile al 3 maggio, la Galleria d'Arte IL LEONE a Roma ospiterà la prima edizione della Rassegna d'Arte Internazionale Everland Art – Percorsi di Ricerca.

Quando sono nati i musei? La risposta a questa domanda è tanto complessa quanto affascinante; fino al XVIII secolo le opere d'arte venivano commissionate e collezionate dalle grandi casate nobiliari.