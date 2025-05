Perché Tyra Grant non è ‘naturalizzata’ Radici italianissime e legame forte con Roma

Tyra Caterina Grant. La tennista, figlia di padre americano (Tyrone Grant, giocatore di basket) e madre italiana (Cinzia Giovinco, sua prima maestra sul campo e oggi anche manager) rappresenterà il Bel Paese a partire dai prossimi Internazionali d’Italia, a Roma, dove la classe 2008 ha ricevuto una wild card e inizierà il proprio percorso dal tabellone principale.Nata a Roma 17 anni fa, attualmente n.356 WTA, la ragazzina ha tutto per far parlare di sè viste le sue capacità tecniche e fisiche. Il segnale inequivocabile della decisione di giocare col Tricolore è arrivato dalle pre-qualificazioni del torneo di doppio a Roma, dal momento che accanto al nome di Grant, in coppia con Lisa Piga, è comparso proprio la bandiera italiana e non quella a stelle e strisce degli Stati Uniti con cui aveva giocato precedentemente. 🔗 Oasport.it - Perché Tyra Grant non è ‘naturalizzata’. Radici italianissime e legame forte con Roma Un grande talento per l’Italia. La notizia è di ieri ed è relativa alla 17enneCaterina. La tennista, figlia di padre americano (Tyrone, giocatore di basket) e madre italiana (Cinzia Giovinco, sua prima maestra sul campo e oggi anche manager) rappresenterà il Bel Paese a partire dai prossimi Internazionali d’Italia, a, dove la classe 2008 ha ricevuto una wild card e inizierà il proprio percorso dal tabellone principale.Nata a17 anni fa, attualmente n.356 WTA, la ragazzina ha tutto per far parlare di sè viste le sue capacità tecniche e fisiche. Il segnale inequivocabile della decisione di giocare col Tricolore è arrivato dalle pre-qualificazioni del torneo di doppio a, dal momento che accanto al nome di, in coppia con Lisa Piga, è comparso proprio la bandiera italiana e non quella a stelle e strisce degli Stati Uniti con cui aveva giocato precedentemente. 🔗 Oasport.it

