Perché Shein e Temu hanno alzato i prezzi

Temu e Shein sono comparse delle tasse extra sui prodotti acquistati a basso costo, è un effetto dei dazi di Donald Trump: ecco cosa è successo. 🔗 Nelle ultime ore susono comparse delle tasse extra sui prodotti acquistati a basso costo, è un effetto dei dazi di Donald Trump: ecco cosa è successo. 🔗 Fanpage.it

Vogliamo davvero alimentare ancora l’ultra fast fashion di Shein e Temu? - Tutti i grandi brand della moda, chi con convinzione e chi perché obbligato dalle normative, stanno almeno iniziando a lavorare con la propria filiera per migliorare il profilo ambientale e sociale della produzione. Tutti tranne i grandi colossi cinesi dell’e-commerce, Shein e Temu. Se parliamo di moda, non possiamo non aprire un capitolo su questi marchi che si sono fatti conoscere nel mondo perché propongono prodotti carini e sempre nuovi, spingendo il consumo a basso costo e cercando di evitare i consumatori che si facciano altre domande. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fed, Powell: dazi hanno già alzato inflazione, difficile dire quanto - Roma, 19 mar. (askanews) – I nuovi dazi commerciali annunciati o decisi dall’amministrazione Trump stanno già avendo degli effetti rialzisti sull’inflazione negli Stati Uniti, anche se è difficile quantificarli in maniera precisa. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell nella conferenza stampa al termine del direttorio (Fomc). “Sarà molto difficile avere una valutazione precisa di quanta inflazione arrivi dai dazi. 🔗ildenaro.it

Trump manda knock out Temu e Shein. Fine del mito cinese? - Il mondo è in guerra. O meglio, Cina e Stati Uniti lo sono. Solo che al posto dei cannoni, ci sono le tariffe. Oggi importare merci cinesi negli Stati Uniti costa il 145% in più rispetto a poche settimane fa. Mentre le imprese americane che vogliono esportare nel Dragone devono pagare un prezzo maggiorato del 125%. Questa la situazione, assolutamente ancora fluida e con un raggio di previsioni davvero corto. 🔗formiche.net

Dazi, Trump elimina la scappatoia per i prodotti sotto gli 800 dollari dalla Cina: Shein e Temu alzano i prezzi - Nel 2023, gli Usa hanno importato un miliardo di pacchi sfruttando la «regola de minimis». La Casa Bianca: «Era una truffa, ma ora è stata eliminata» L'articolo Dazi, Trump elimina la scappatoia per i ... 🔗msn.com

Prezzi alle stelle su Temu e Shein causa dazi: scatta la rivolta USA - Dallo scorso 17 aprile, acquistare su Temu e Shein non è più la stessa cosa per milioni di clienti statunitensi. I nuovi dazi imposti da Washington hanno spin ... 🔗tecnoandroid.it

Ecco quanto sono aumentati i prezzi su Shein e Temu (per colpa di Trump) - Shein e Temu hanno aumentato i prezzi negli USA dopo i nuovi dazi voluti da Trump e la fine dell'esenzione doganale. Rischi anche in Europa? 🔗money.it