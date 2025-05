Perché l’accordo di cooperazione tra Albania Croazia e Kosovo rischia di incendiare il focolaio balcanico

Albania, Croazia e Kosovo hanno siglato a Tirana un accordo che sancisce il rafforzamento della cooperazione reciproca in materia di difesa. L'intesa, aperta anche alla Bulgaria, impegna i sottoscrittori a sviluppare capacità di difesa congiunte, sia sul piano industriale che in materia di aumento dell'interoperabilità. L'obiettivo ufficiale consiste nell'elaborare adeguate modalità di reazione alle "minacce ibride", attraverso il rafforzamento della resilienza strategica e la moltiplicazione degli sforzi a sostegno dell'integrazione della difesa regionale ed euro-atlantica.l'accordo matura sullo sfondo delle montanti tensioni in Bosnia Erzegovina, minacciata dalle spinte secessioniste che si irradiano dalla Repubblica Srpska; il cui presidente Milorad Dodik è stato colpito, assieme al primo ministro Radovan Viškovi? e al presidente dell'Assemblea Nazionale Nenad Stevandi?, da un mandato di arresto spiccato per "condotta anticostituzionale" dovuta alle tendenze separatiste dalla procura statale di Sarajevo.

