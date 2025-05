Perché la cacciata di Waltz dalla Casa Bianca è una buona notizia per il mondo

Waltz dalla carica di Consigliere nazionale è una buona notizia per il mondo. Il falco neocon è caduto vittima dello scandalo Signal, la riunione di vertice online nella quale fu impostato il piano di attacco contro gli Houti dello Yemen alla quale partecipò, da intruso, il direttore dell'Atlantic Jeffrey Goldberg.Lo scandalo sembrava dovesse travolgere Pete Hegseth, il capo del Pentagono, sul quale si sono concentrate le critiche feroci del partito democratico, invece Trump ha salvato, almeno per ora, Hegseth e buttato alle ortiche Waltz, destinato a ricoprire la carica di ambasciatore Usa all'Onu rimasta vacante dopo il ritiro della nomina di Elise Stefanik (una pasionaria neocon anch'essa. evidentemente quello scranno è appannaggio dei falchi).Waltz, vittima predestinataSubito dopo lo scoppio dello scandalo, Trump aveva manifestato la sua disapprovazione verso Waltz, nonostante l'avesse difeso pubblicamente, ma ha aspettato a mandarlo ai giardinetti che arrivasse ai 100 giorni del suo mandato, scadenza che in America ha una certa valenza politica dal momento che si fa il primo bilancio della presidenza in corso così da prospettarne il futuro.

