Perché il partito tedesco AfD potrebbe essere sciolto ora che è considerato di “estrema destra”

partito Alternative für Deutschland ha stabilito che si tratta di una formazione di "estrema destra" che costituisce un "pericolo per la democrazia". Ora nel Paese potrebbe riaprirsi il dibattito sullo scioglimento di AfD, che alle ultime elezioni è arrivato secondo. 🔗 Un'indagine dell'intelligence tedesca durata tre anni sulAlternative für Deutschland ha stabilito che si tratta di una formazione di "estrema destra" che costituisce un "pericolo per la democrazia". Ora nel Paeseriaprirsi il dibattito sullo scioglimento di AfD, che alle ultime elezioni è arrivato secondo. 🔗 Fanpage.it

Vedere i consensi per AfD fa effetto, ma dal voto tedesco arrivano buone notizie - Certo, fa impressione vedere l’AfD raddoppiare i suoi consensi in Germania. Però la colonnina blu del partito di estrema destra, nei risultati, alla fine si è fermata al 20,8%. A giudicare dalle reazioni dei sostenitori riuniti domenica sera, nella sede della segreteria, ci si aspettava di più. Nell’aria c’era felicità ma non euforia. Del resto, l’AfD era data attorno al 20% nei sondaggi già dalla fine di agosto. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’Afd è il secondo partito di Germania grazie al suo fido alleato: la sinistra - Alle elezioni tedesche la Cdu/Csu è prima, crolla fragorosamente la Spd mentre la compagine di Alice Weidel raddoppia i voti. Decisiva l’apertura indiscriminata ai migranti per «aiutare» l’economia. Il risultato, invece, è stato un boom di criminalità fatale per i compagni. Continua a leggere 🔗laverita.info

Vince la Cdu, Afd è il secondo partito. La Weidel: «Disposti a coalizzarci» - Friedrich Merz: «Ora governo rapido». Difficile l’intesa coi sovranisti. Tonfo Spd, Verdi in calo. Continua a leggere 🔗laverita.info

Germania, l’AfD dichiarato “pericolo per la democrazia”: il Parlamento potrebbe chiederne lo scioglimento - Al termine di una indagine durata anni e contenuta in un rapporto lungo oltre mille pagine, il BfV, i servizi segreti interni della Germania noti come Bundesverfassungsschutz (Ufficio federale per la ... 🔗msn.com

Cosa cambia ora che la destra radicale tedesca AfD è stata dichiarata "incompatibile con la democrazia" - L'intelligence di Berlino ha cambiato la classificazione del partito che ora non è più solo "sospettato" ma considerato una "comprovata organizzazione estremista". Aumenta la sorveglianza e il movimen ... 🔗europa.today.it

In Germania il partito di estrema destra AfD è stato dichiarato un pericolo per la democrazia - Venerdì in Germania l’Ufficio federale della Protezione della Costituzione, in tedesco Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV), ovvero i servizi segreti interni del paese, hanno designato il partito di ... 🔗ilpost.it