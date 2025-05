Per proteggere suo figlio Oylum arriva a impugnare una pistola contro Mualla

Oylum arriva a rubare una pistola e a minacciare Mualla per ottenere ciò che le spetta: il suo bambino. Ma le scelte che seguiranno cambieranno per sempre gli equilibri della sua famiglia. Un intreccio di segreti può sconvolgere la quotidianità, e il futuro, di tutti. E cosa succederà quando i misteri più oscuri verranno finalmente svelati? Viaggio in Turchia in cerca di mare e siti archeologici X Leggi anche › “Tradimento”, nella puntata di stasera il doppio gioco di Yesim e la verità su Oylum Tradimento: anticipazioni puntata di stasera 2 maggio 2025, trama episodiNel nuovo episodio, Oylum (intepretata da Feyza Sevil Güngör) prende un’inquietante decisione: ruba la pistola di Tarik (Mustafa U?urlu) e minaccia Mualla (Nursel Köse), pretendendo che le venga restituito suo figlio. 🔗 Iodonna.it - Per proteggere suo figlio Oylum arriva a impugnare una pistola contro Mualla Un gesto disperato, bugie che crollano e un amore duramente messo alla prova. Stasera, venerdì 2 maggio, su Canale 5 alle 21:30 va in onda Tradimento, una nuova puntata serale della fortunata serie turca. Negli episodia rubare unae a minacciareper ottenere ciò che le spetta: il suo bambino. Ma le scelte che seguiranno cambieranno per sempre gli equilibri della sua famiglia. Un intreccio di segreti può sconvolgere la quotidianità, e il futuro, di tutti. E cosa succederà quando i misteri più oscuri verranno finalmente svelati? Viaggio in Turchia in cerca di mare e siti archeologici X Leggi anche › “Tradimento”, nella puntata di stasera il doppio gioco di Yesim e la verità suTradimento: anticipazioni puntata di stasera 2 maggio 2025, trama episodiNel nuovo episodio,(intepretata da Feyza Sevil Güngör) prende un’inquietante decisione: ruba ladi Tarik (Mustafa U?urlu) e minaccia(Nursel Köse), pretendendo che le venga restituito suo. 🔗 Iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scagionata la fidanzata di Joel: «Era incinta, voleva proteggere il padre di suo figlio» - Cinque ore per ribadire tutte le accuse. Ma anche per minimizzare il ruolo della ex fidanzata, la 24enne Kandy Maria Rodriguez, ritenuta dalla Procura una delle "intermediatrici" dell'omicidio Ceschin: lei sarebbe infatti stata la persona che sarebbe andata a prendere il presunto killer, Jose... 🔗trevisotoday.it

Belluno, uccise il figlio e poi si suicidò: il 17enne cercava di proteggere la madre - Gli investigatori ritengono che alla base della lite possano esservi i presunti atteggiamenti persecutori che l'uomo avrebbe avuto nei confronti della madre del 17enne. I due erano separati ma continuavano a vivere nella stessa abitazione probabilmente per motivi economici L'articolo Belluno, uccise il figlio e poi si suicidò: il 17enne cercava di proteggere la madre proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Come il nome che dai a tuo figlio influenza la sua vita e il suo futuro - I latini lo dicevano già secoli fa: nomen omen, cioè “il nome è un presagio”. E a quanto pare, avevano più che ragione. Un recente articolo apparso sul Time ha approfondito proprio il tema di quanto il nome che si riceve alla nascita possa influenzare la vita di una persona. Secondo David Figlio, economista e professore alla Northwestern University, la scelta del nome può avere un impatto concreto sul futuro dei figli. 🔗gravidanzaonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi 30 aprile 2025: tensioni familiari e decisioni difficili; Tradimento, anticipazioni 9 marzo: Tarik ha un'altra figlia?; Tradimento, anticipazioni 9 marzo: Tarik ha un'altra figlia?; Tradimento, anticipazioni 11 aprile: Oylum sposa Behram e diventa sua moglie. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rivelazioni shock su Oylum: di chi è figlia? Cosa sappiamo dalle anticipazioni turche - Rivelazioni shock su Oylum: di chi è figlia? Cosa sappiamo dalle anticipazioni turche e quello che vedremo nei prossimi giorni. 🔗tag24.it

Tradimento, anticipazioni 29 aprile: Kahraman aiuta Oylum a riavere il suo bambino - Oylum è disperata per il piccolo Can, ma dalla sua parte ha Kahraman e Tolga. Ecco cosa vedremo nella puntata di Tradimento di martedì 29 aprile: tutte le anticipazioni. 🔗msn.com

Tradimento, trame Turchia: Oylum decide di donare il suo rene all'ex per salvarlo - Nelle prossime puntate della soap Tradimento Oylum farà un sacrificio per strappare Tolga dalla morte, dimostrando ancora una volta di non aver smesso di amarlo. La ragazza sceglierà di donare un suo ... 🔗it.blastingnews.com