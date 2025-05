Per KTM è crisi senza fine | in vendita anche la MotoGP più veloce della storia Ma non si potrà guidare

anche un pezzo unico della MotoGP finisce all’asta: la RC16 di Brad Binder, moto più veloce nella storia della classe regina. 🔗 Dopo una ripartenza durata solo sei settimane, lo stabilimento KTM di Mattighofen è di nuovo fermo. Tra forniture bloccate, lavoratori in cassa e un futuro incerto,un pezzo unicofinisce all’asta: la RC16 di Brad Binder, moto piùnellaclasse regina. 🔗 Fanpage.it

KTM: è ancora crisi, stop alla produzione per mancanza di pezzi - Le attività produttive in Austria si sono fermate. La catena di approvvigionamento s’è interrotta e lo stabilimento di Mattighofen rimarrà chiuso fino ad agosto. Nel frattempo è stata avviata la proce ... 🔗insella.it

Crisi KTM: nuovo stop alla produzione fino a luglio 2025. Mancano i componenti - A Mattighofen le linee di produzione saranno di nuovo fermate per 3 mesi perché mancano componenti: la crisi non è ancora alle spalle ... 🔗moto.it

KTM, nuovo stop alla produzione - Mattighofen è nuovamente costretta a fermare la produzione per mancanza di componentistica: tutti i dettagli su dueruote.it! 🔗dueruote.it