Per il Tar è legittimo l’iter del Comune per un’altra casa del commiato

Comune di Leverano ha operato correttamente nell’assentire l’apertura di una casa del commiato in via Carmiano. Lo ha stabilito la Sezione Prima del Tar rigettando il ricorso proposto da un soggetto già operante sul territorio comunale.Le contestazioni riguardavano il cambio di. 🔗 Lecceprima.it - Per il Tar è legittimo l’iter del Comune per un’altra casa del commiato LEVERANO – Ildi Leverano ha operato correttamente nell’assentire l’apertura di unadelin via Carmiano. Lo ha stabilito la Sezione Prima del Tar rigettando il ricorso proposto da un soggetto già operante sul territorio comunale.Le contestazioni riguardavano il cambio di. 🔗 Lecceprima.it

