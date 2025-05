© Spazionapoli.it - “Per il Napoli temo un aspetto”, la sentenza è netta: Conte avvisato

Antonioè stato messo in guardia: c’è da tenere d’occhio unben preciso in questo finale di stagione, che può regalare un sogno ad una città interaIlsi appresta ad affrontare l’importantissimo match valido per la 35esima giornata di Serie A, in trasferta al Via del Mare, contro il Lecce. I giallorossi sono nel pieno della lotta salvezza, e dunque l’esito della sfida, che sulla carta vede gli azzurri favoriti, è tutt’altro che già scritto.I ragazzi allenato da Marco Giampaolo hanno bisogno di far punti per consolidare il quartultimo posto in classifica, e per questo motivo daranno tutto. Il tecnico del, Antonio, lo sa bene, e per questo in settimana ha tenuto alta la concentrazione nei suoi ragazzi, che dovranno scendere in campo con l’obiettivo di vincere e consolidare il primato. 🔗 Spazionapoli.it