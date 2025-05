Per i servizi tedeschi Afd è di estrema destra Ignora la dignità umana incompatibile con democrazia

servizi interni che confermano la certezza che il partito stia perseguendo sforzi diretti contro il libero ordinamento democratico in aree chiave e che sia da considerarsi una formazione di "estrema destra". L'ufficio federale per la Protezione della Costituzione – Bundesamt für Verfassungsschutz (Bvf) – si è espresso su Alternative für Deutschland, che finora era stato classificato come 'caso sospetto' di estremismo di destra. Ora viene fatto un ulteriore passo avanti: a causa del "carattere estremista del partito nel suo complesso e che Ignora il rispetto della dignità umana", l'Ufficio per la protezione della Costituzione ne ha ora confermato la classificazione come partito estremista di destra."La concezione prevalente del partito riguardo alle persone, basata sull'etnia e sull'origine, è incompatibile con l'ordinamento fondamentale di una libera democrazia", ha affermato l'agenzia precisando – come sottolineato dai vicepresidenti Sinan Selen e Silke Willems – che le dichiarazioni e posizioni del partito e dei principali rappresentanti dell'AfD trasgrediscono il principio costituzionale dell'inviolabilità della dignità umana.

