Pep Guardiola è stanco vuole rallentare | “Dopo il City potrei anche ritirarmi di sicuro mi fermo”

Guardiola ha deciso già cosa farà a fine contrario con il Manchester City: "Di certo smetto". Ritiro? Non lo sa nemmeno il tecnico catalano che, però, ha ammesso di essere sfiancato da una stagione estenuante: "Tanti i motivi per cui è stata difficile, anche i miei errori hanno inciso". 🔗 Pepha deciso già cosa farà a fine contrario con il Mster: "Di certo smetto". Ritiro? Non lo sa nemmeno il tecnico catalano che, però, ha ammesso di essere sfiancato da una stagione estenuante: "Tanti i motivi per cui è stata difficile,i miei errori hanno inciso". 🔗 Fanpage.it

