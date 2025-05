Pensioni fondo BCC-CRA nel 2024 patrimonio ha superato 3 miliardi di euro

Pensioni. Longo: Risultati confermano validità delle scelte compiuteRoma. Si è tenuta l'Assemblea Annuale dei Delegati del fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane (BCC-CRA). Durante l'incontro sono stati illustrati i dati di bilancio e i risultati ottenuti dal fondo nel 2024, che hanno confermato la solidità e la crescita continua della struttura previdenziale.Dalla relazione del Consiglio di Amministrazione è emerso che nel 2024 il patrimonio del fondo ha superato i 3 miliardi di euro, registrando un incremento del 5,393% rispetto al 2023, passando da 2.923.452.139 a 3.081.107.767 di euro. È cresciuto anche il numero degli iscritti, passati da 33.421 a 34.260 membri. Il fondo mantiene da sempre un flusso di cassa positivo: dal 1987 a oggi, i contributi hanno costantemente superato le prestazioni erogate, raggiungendo a fine 2024 un saldo superiore a 57 milioni di euro.

