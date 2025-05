Penelope Cruz e Javiier Bardem coppia in crisi nel thriller pisologico Bunker il nuovo film di Florian Zeller

coppia nel cinema oltre che nella vita, Penelope Cruz e Javier Bardem reciteranno insieme in Bunker, che l'acclamato autore di The Father Florian Zeller ha scritto per loro. 🔗 Comingsoon.it - Penelope Cruz e Javiier Bardem coppia in crisi nel thriller pisologico Bunker, il nuovo film di Florian Zeller Ancora una voltanel cinema oltre che nella vita,e Javierreciteranno insieme in, che l'acclamato autore di The Fatherha scritto per loro. 🔗 Comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Penélope Cruz e Javier Bardem interpreteranno una coppia nel film Bunker di Florian Zeller - Il regista Florian Zeller ha scritto la sceneggiatura del suo nuovo film Bunker pensando a Penélope Cruz e Javier Bardem e gli attori hanno accettato di recitare nel progetto. La coppia nella vita composta da Penélope Cruz e Javier Bardem reciterà di nuovo insieme in occasione del film Bunker, diretto dal regista Florian Zeller. Il progetto, descritto come un thriller psiscologico, sarà presentato ai possibili finanziatori e distributori durante il festival di Cannes. 🔗movieplayer.it

Penélope Cruz e Javier Bardem insieme in Bunker di Florian Zeller - Penélope Cruz e Javier Bardem insieme in Bunker di Florian Zeller I premi Oscar e coniugi Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) e Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) si riuniranno sul grande schermo nel thriller psicologico Bunker dello scrittore e regista premio Oscar Florian Zeller (The Father). FilmNation Entertainment lancerà le vendite internazionali per conto di Blue Morning Pictures e MOD Producciones al prossimo mercato di Cannes, mentre CAA Media Finance e WME Independent si occuperanno dei diritti nazionali. 🔗cinefilos.it

Olivia Wilde dirige Penélope Cruz, Seth Rogen ed Edward Norton in ‘The Invite’ - Olivia Wilde dirige Penélope Cruz, Seth Rogen ed Edward Norton in ‘The Invite’ Olivia Wilde è pronta tornare dietro la macchina da presa per “The Invite”, una commedia provocatoria ispirata al film spagnolo “Sentimental”, e ha messo insieme un cast all-star. Come riportato da Variety, Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton appariranno nel film, insieme alla stessa Olivia Wilde. Il film originale, diretto da Cesc Gay, è stato ora adattato da Rashida Jones e Will McCormack. 🔗cinefilos.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Penelope Cruz e Javiier Bardem coppia in crisi nel thriller pisologico Bunker, il nuovo film di Florian Zeller; Bunker: Javier Bardem e Penélope Cruz protagonisti del film di Florian Zeller; Penélope Cruz e Javier Bardem interpreteranno una coppia nel film Bunker di Florian Zeller; Penélope Cruz e Javier Bardem di nuovo insieme sullo schermo in ‘Bunker’ di Florian Zeller. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Penélope Cruz e Javier Bardem interpreteranno una coppia nel film Bunker di Florian Zeller - La coppia nella vita composta da Penélope Cruz e Javier Bardem reciterà di nuovo insieme in occasione del film Bunker, diretto dal regista Florian Zeller. Il progetto, descritto come un thriller psisc ... 🔗msn.com

Bunker: Penélope Cruz e Javier Bardem protagonisti del nuovo film di Florian Zeller - Legati sentimentalmente dal 2007, Penélope Cruz e Javier Bardem sono pronti a tornare a recitare insieme per la quinta volta dopo Prosciutto, prosciutto, ... 🔗cinematographe.it

Penélope Cruz e Javier Bardem tornano insieme nel thriller psicologico Bunker di Florian Zeller - Florian Zeller presenta "Bunker", un thriller psicologico con Penélope Cruz e Javier Bardem, incentrato su un architetto e il suo dilemma morale, al Festival di Cannes. 🔗ecodelcinema.com