Pellegatti sorprende | Se vorrei Simone Inzaghi al Milan? Rispondo…

Pellegatti è sicuro, il noto giornalista e telecronista ha parlato della stagione dell’Inter, poi risponde ad un quesito preciso sul tecnico Simone Inzaghi Carlo Pellegatti è intervenuto sul podcast ad Area Fritta sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber. Per l’occasione si è espresso anche sulla stagione dell’Inter e su l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. Ecco cosa dice: Pellegatti SU Inzaghi – «Se vorrei Simone Inzaghi al Milan? Subito. Finale di Champions, semifinale di Champions, subito. Come prenderei Allegri. Chi gli rompe le scatole? Fa parte del gioco. A me interessa che alleni bene, non che si lamenti o no». LA STAGIONE DELL’INTER – «Stagione deludente? Si parlava di Triplete fino a 10 giorni fa, io ora dico una cosa. Da tifoso Milanista, se mi parlano di Triplete mi piace. 🔗 Internews24.com - Pellegatti sorprende: «Se vorrei Simone Inzaghi al Milan? Rispondo…» è sicuro, il noto giornalista e telecronista ha parlato della stagione dell’Inter, poi risponde ad un quesito preciso sul tecnicoCarloè intervenuto sul podcast ad Area Fritta sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber. Per l’occasione si è espresso anche sulla stagione dell’Inter e su l’allenatore dei nerazzurri. Ecco cosa dice:SU– «Seal? Subito. Finale di Champions, semifinale di Champions, subito. Come prenderei Allegri. Chi gli rompe le scatole? Fa parte del gioco. A me interessa che alleni bene, non che si lamenti o no». LA STAGIONE DELL’INTER – «Stagione deludente? Si parlava di Triplete fino a 10 giorni fa, io ora dico una cosa. Da tifosoista, se mi parlano di Triplete mi piace. 🔗 Internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Pellegatti: “Vorrei subito Simone Inzaghi al Milan. Si lamenta? Vi rispondo …” - Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla suggestione Simone Inzaghi al Milan 🔗pianetamilan.it

Frankie hi-nrg mc dissa Simone Cristicchi con una parodia di “Vorrei cantare come Biagio” - Frankie hi-nrg è spesso ospite del programma del programma di Geppi Cucciari, Splendida Cornice. Ieri sera, durante la rubrica “dissing a Cottimo”, il rapper si è lanciato in una divertente parodia del brano Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi, prendendo di mira proprio il cantautore romano, fresco di partecipazione a Sanremo 2025. I due, d’altronde, sono vecchie conoscenze; nel 2008 hanno infatti duettato, proprio sul palco dell’Ariston, sulle note di Rivoluzione, pezzo portato in gara da Frankie. 🔗metropolitanmagazine.it

Milan, Pellegatti: “Vorrei essere un druido: ecco perché. Maignan deve …” - Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi su Mike Maignan 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pellegatti: «Se vorrei Simone Inzaghi al Milan? Rispondo…»; Vorrei Simone Inzaghi subito al Milan, la sorprendente suggestione divide i tifosi rossoneri; Dall’Inter al Milan, operazione shock: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore; Svelato l’erede di Inzaghi: Pellegatti fa un nome clamoroso. 🔗Cosa riportano altre fonti

“Vorrei Simone Inzaghi subito al Milan”, la sorprendente suggestione divide i tifosi rossoneri - “Vorrei Simone Inzaghi subito al Milan”, la sorprendente suggestione divide i tifosi rossoneri. Sui social si è aperto il dibattito. La stagione del Milan non può essere considerata sufficiente, nemme ... 🔗msn.com

Pellegatti: “Vorrei subito Simone Inzaghi al Milan. Si lamenta? Mi interessa che…” - Carlo Pellegatti ad Area Fritta sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber ha parlato così di Simone Inzaghi... in chiave Milan ... 🔗fcinter1908.it

Pellegatti: "Prenderei subito Inzaghi al Milan, ma anche Allegri. Mi interessa che allenino bene" - Intervenuto sul podcast ‘Area Fritta’ di Chiamarsi Bomber, il giornalista Carlo Pellegatti parla così di Simone Inzaghi: "Se vorrei Simone Inzaghi al Milan? Subito. Finale ... 🔗tuttojuve.com