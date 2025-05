Pellegatti | Milan Futuro gestione un po’ sorprendente Il motivo

Pellegatti, tifoso rossonero, parla del Milan Futuro e della gestione della squadra durante la stagione. Ecco il suo parere 🔗 Pianetamilan.it - Pellegatti: “Milan Futuro, gestione un po’ sorprendente”. Il motivo Carlo, tifoso rossonero, parla dele delladella squadra durante la stagione. Ecco il suo parere 🔗 Pianetamilan.it

Milan Futuro, terza di fila per Oddo che punta alla salvezza: la “nuova” gestione di Camarda rende tutto più semplice - Una vittoria importante che può risultare decisiva ai fini del discorso salvezza: il Milan Futuro centra uno strepitoso successo casalingo... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Milan, Pellegatti svela un retroscena. Per il futuro occhio a… - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan sul suo canale 'YouTube'. Due obiettivi italiani? Le ultime 🔗pianetamilan.it

Milan Futuro, che delusione: errori di gestione e di mercato. Ora … - Il Milan Futuro, alla sua prima stagione di vita, si trova in condizioni disperate di classifica in Serie C. Il progetto sembra da rivedere 🔗pianetamilan.it

Pellegatti: "Milan Futuro, gestione un po' sorprendente". Il motivo; Moretto fa il punto sul futuro di Liberali! Possibile addio?; Rafael Leao e il tabù San Siro. Pellegatti ironizza sul paradosso; Milan, Pellegatti: "Camarda, annata buttata. Bollini è stato scelto per …".

“È lui il favorito per la panchina del Milan”, Pellegatti sgancia la bomba: “La notizia è freschissima” - “È lui il favorito per la panchina del Milan”, Pellegatti sgancia la bomba. Il giornalista ha svelato un retroscena potenzialmente decisivo. Qualcosa sembra finalmente muoversi davvero in casa Milan, ... 🔗msn.com

“C’è un mistero al Milan”, l’allarme di Pellegatti: “Questa situazione mi preoccupa molto” - “C’è un mistero al Milan”, l’allarme di Pellegatti: “Questa situazione mi preoccupa molto”. Le parole del giornalista alimentano il dibattito. La domanda che più tormenta i tifosi del Milan in queste ... 🔗msn.com

Milan News – Colpaccio di mercato, bomba Pellegatti: “Io posso dirvi che…” - Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato di alcune news di calciomercato che riguardano il Milan e di un nome da urlo ... 🔗msn.com