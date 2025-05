Peggioramento? Direi marcato | Sottocorona avverte Ecco dove e quando

Sottocorona a Omnibus. Certo, "piano piano quei sistemi, che nei giorni scorsi abbiamo visto molto intensi sul vicino Atlantico, si sono un po' smontati e qualche nuvola avanza", ha specificato l'esperto indicando la mappa, ma non ci sono preoccupazioni di alcun tipo per la giornata di oggi. Si segnala infatti soprattutto "una particolare scarsità di nuvole". Domani già il primo cambiamento: "Queste nuvole, che si affacciano da ovest, poi arrivano anche al centro e al sud, però cambia soprattutto il meccanismo, la circolazione del tempo, perché sulle zone alpine, in parte prealpine, specie quelle occidentali, arrivano precipitazioni", ha continuato Sottocorona.

