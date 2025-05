Pedullà non ha dubbi su Bologna Juve | I bianconeri avranno questo piccolo privilegio al Dall’Ara L’analisi

Pedullà non ha dubbi su Bologna Juve, partita clou del prossimo turno di campionato da molti definita come vero e proprio spareggio ChampionsAlfredo Pedullà è intervenuto su Sportitalia per presentare il prossimo turno di campionato, con la Juventus che sarà impegnata al Dall'Ara contro il Bologna. Le sue parole.Pedullà – «Sarà una domenica decisiva, perchè le tre partite in chiave Champions incideranno se non al 100% al 70%, ci faranno capire qualcosa in più. Bologna-Juve? La Juve ha il privilegio di poter andare sulla carta a Bologna con due risultati ma bucare questa trasferta significherebbe sprofondare ulteriormente, ma anche il Bologna non può fallire».

