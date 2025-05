Pedullà incensa l’Inter | Vuole la finale a costo di morire sul campo! E ai gufi dico una cosa

Pedullà incensa l’Inter di Simone Inzaghi per la prestazione offerta contro il Barcellona all’andataIntervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà commenta Barcellona Inter, elogiando la squadra di Simone Inzaghi per la partita disputata nella semifinale d’andata di Champions League.PAROLE – «Questa live è dedicata a chi ha gufato, a chi si è goduto la partita e ai cultori degli Zeru Titoli. l’Inter ha dimostrato di essere viva, indipendentemente da tutto. Il 3-3 è un certificato di garanzia sul fatto che tutto era stato programmato per andare in fondo alla Champions. l’Inter lotterà fino in fondo per la qualificazione alla finale. Dumfries ha dimostrato di essere un valore aggiunto, la sua assenza si è sentita molto. Il 2-0 dopo 20? avrebbe steso un bisonte, invece il Barcellona è tornato a giocare con grande mentalità. 🔗 Internews24.com - Pedullà incensa l’Inter: «Vuole la finale, a costo di morire sul campo! E ai gufi dico una cosa» Il noto giornalista Alfredodi Simone Inzaghi per la prestazione offerta contro il Barcellona all’andataIntervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredocommenta Barcellona Inter, elogiando la squadra di Simone Inzaghi per la partita disputata nella semid’andata di Champions League.PAROLE – «Questa live è dedicata a chi ha gufato, a chi si è goduto la partita e ai cultori degli Zeru Titoli.ha dimostrato di essere viva, indipendentemente da tutto. Il 3-3 è un certificato di garanzia sul fatto che tutto era stato programmato per andare in fondo alla Champions.lotterà fino in fondo per la qualificazione alla. Dumfries ha dimostrato di essere un valore aggiunto, la sua assenza si è sentita molto. Il 2-0 dopo 20? avrebbe steso un bisonte, invece il Barcellona è tornato a giocare con grande mentalità. 🔗 Internews24.com

