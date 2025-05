Cityrumors.it - Pedofilo incastrato dopo 27 anni di latitanza: decisiva l’intelligenza artificiale

Richard Burrows,in fuga per 27, stanato dalin Thailandia e condannato a 46Che storia da far venire i brividi, ma con un finale (almeno parziale) che fa tirare un sospiro di sollievo. Un anziano inglese, tale Richard Burrows, ex direttore di un collegio, è stato finalmente stanatoben 27di. E non grazie a un detective vecchia maniera, ma per la fredda e implacabile intelligenza. La tecnologia che fa giustizia, finalmente.27di– Cityrumors.itQuesto ottantunenne (e pensare che ha avuto tutto questo tempo per godersi la vita) nel lontano 1997 era finito davanti a un giudice con accuse pesantissime di abusi sessuali su decine di ragazzini, violenze commesse tra gli’60 e ’90. 🔗 Cityrumors.it