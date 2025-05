Pedalata per famiglie a Villa Sorra con l' evento Bimbimbici

evento "Bimbimbici": a Modena appuntamento con il tradizionale giro in bici per famiglie verso Villa Sorra.Spiegano gli organizzatori: "Raggiungeremo il parco di Villa Sorra pedalando su un percorso. 🔗 Modenatoday.it - Pedalata per famiglie a Villa Sorra con l'evento "Bimbimbici" In tutta Italia domenica 11 maggio bambine e bambini riempiranno le strade delle città con l'": a Modena appuntamento con il tradizionale giro in bici perverso.Spiegano gli organizzatori: "Raggiungeremo il parco dipedalando su un percorso. 🔗 Modenatoday.it

Su altri siti se ne discute

Pasquetta a Villa Arconati: caccia al Tesoro speciale per le famiglie (e non solo). Ecco il programma degli eventi per lunedì 21 aprile - Bollate (Milano) – Caccia al Tesoro speciale per le famiglie e altre proposte per scoprire i tesori e vivere il giardino di Villa Arconati di Bollate a Pasquetta. Per tutte le Famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni è in programma una speciale visita guidata "alla caccia dei Tesori del Pavone". Il pavone Argo, mascotte del giardino, accompagnerà le famiglie con i bambini alla scoperta delle meraviglie del giardino di Villa Arconati. 🔗ilgiorno.it

Villa Arconati, la reggia di Bollate. Caccia ai (molti) tesori per famiglie - Apertura straordinaria a Pasquetta, una mostra di arte contemporanea di respiro internazionale dal titolo “Arte e natura, dentro e fuori“, aperta fino a ottobre. La 37esima edizione del Festival musicale che ogni anno porta nel giardino all’inglese artisti di fama internazionale in una straordinaria contaminazione e alternanza di generi musicali. Il progetto di rievocazioni storiche “Il filo della storia“ e una nuova stagione di visite guidate. 🔗ilgiorno.it

La villa confiscata alla criminalità accoglierà ragazzi e famiglie in difficoltà - Una speranza per i giovani provenienti da famiglie a basso reddito e nuclei familiari svantaggiati. Il Comune di Fiumicino ha stabilito un nuovo indirizzo d’uso per il complesso immobiliare confiscato alla criminalità, situato in via Noli, a Fregene, composto da una villa di 466 metri quadrati su... 🔗romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Pedalata per famiglie a Villa Sorra con l'evento Bimbimbici. 🔗Approfondimenti da altre fonti