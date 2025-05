Secoloditalia.it - Pedalare nel mito: il Museo del Ghisallo rende omaggio agli 80 anni di Eddy Merckx, il re assoluto delle due ruote

Chi lo ha visto correre non ha dimenticato. Chi non lo ha visto, ne ha comunque sentito parlare come si parla dei grandi della storia. E chi lo conoscerà solo da morto, lo confonderà con una leggenda troppo grande per sembrare vera, troppo umana per sembrare finita.non è mai stato solo un ciclista. È stato la fame. Fame di vittorie, di sudore, di montagne, di gloria. Fame fatta persona. E questa fame lo ha reso eterno.Una mostra per celebrare gli 80diDal 3 maggio al 30 settembre 2025, ildel– il tempio laico del ciclismo – gli dedica una mostra: “, gli ottant’di una leggenda”. Un viaggio in tre sale, con cinque pannelli dedicati alla Faema, 25 me, 60 testi, decine di biciclette e moltissime fotografie. Una ricostruzione fedele e sentita di un’epopea che sembra non essersi mai conclusa. 🔗 Secoloditalia.it